***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
10.02.2021 11:52
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908843
BIST
14:441.543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,66
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.543
14:447,0543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0143
|Açılış
|: 7,0580
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0306
14:448,5585
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0125
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5302
14:44417,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,50
|Açılış
|: 417,73
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,03
BIST En Aktif Hisseler14:44
|ERBOS
|66,55
|22.971.660
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|1.855.733
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|329.171
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,74
|3.975.643
|% 9,99
|
|PSDTC
|37,08
|10.734.232
|% 9,96
|
|SERVE
|19,21
|912.494
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|1.796.111
|% -9,97
|
|EKIZ
|13,90
|5.545.504
|% -9,97
|
|QNBFB
|63,20
|944.206
|% -9,97
|
|TGSAS
|35,96
|35.595.177
|% -9,69
|
|KOZAL
|139,00
|1.702.991.707
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,63
|1.295.531.951
|% 1,15
|
|PETKM
|5,18
|688.429.586
|% -2,08
|
|KRDMD
|7,10
|683.318.186
|% 1,14
|
|GARAN
|10,15
|646.440.277
|% -0,49
|
|EKGYO
|2,63
|1.295.531.951
|% 1,15
|
|GSDHO
|2,75
|621.162.422
|% 3,38
|
|PETKM
|5,18
|688.429.586
|% -2,08
|
|YKBNK
|2,93
|294.170.105
|% -1,01
|
|KRDMD
|7,10
|683.318.186
|% 1,14
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0507
|7,0543
|% -0,20
|
|Euro
|8,5508
|8,5585
|% -0,15
|
|Sterlin
|9,7239
|9,7727
|% -0,12
|
|Frank
|7,8768
|7,9242
|% -0,16
|
|Riyal
|1,8734
|1,8828
|% -0,28
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|6,27
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|-16,00
|
|Tam
|2.762
|2.832
|-18,63
|
|Yarım
|1.335
|1.370
|-9,02
|
|Çeyrek
|670
|685
|-4,50
|
|Gümüş.Ons
|27,28
|27,32
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,49
|61,49
|0,27
|