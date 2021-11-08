***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
08.11.2021 17:21
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975805
BIST
17:311.608
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 24,51
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
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1.609
En Düşük
1.589
17:319,7126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0334
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7459
En Düşük
9,6551
17:3111,2498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0306
|Açılış
|: 11,2400
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|Önceki Kapanış
|: 11,1800
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11,2903
En Düşük
11,1772
17:31569,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 3,53
|Açılış
|: 569,26
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|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
571,27
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler17:31
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.605.998
|% 9,98
|
|DOKTA
|37,50
|16.259.220
|% 9,97
|
|KTSKR
|31,54
|88.078.295
|% 9,97
|
|DOBUR
|76,90
|11.080.453
|% 9,94
|
|BASGZ
|22,72
|14.837.364
|% -9,98
|
|KARYE
|14,44
|163.485.214
|% -9,98
|
|NUGYO
|10,97
|33.699.308
|% -6,64
|
|BJKAS
|5,86
|123.599.709
|% -5,94
|
|GSRAY
|3,92
|179.111.218
|% -5,08
|
|THYAO
|18,00
|2.807.179.527
|% 1,98
|
|GARAN
|10,78
|2.796.810.630
|% 1,60
|
|PETKM
|7,03
|2.069.555.611
|% 5,24
|
|ASELS
|16,97
|904.284.159
|% 1,50
|
|ISCTR
|6,25
|838.594.594
|% -0,32
|
|TSKB
|1,61
|480.775.843
|% 2,55
|
|PETKM
|7,03
|2.069.555.611
|% 5,24
|
|GARAN
|10,78
|2.796.810.630
|% 1,60
|
|YKBNK
|3,03
|622.996.959
|% 0,66
|
|THYAO
|18,00
|2.807.179.527
|% 1,98
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7111
|9,7126
|% 0,35
|
|Euro
|11,2435
|11,2498
|% 0,27
|
|Sterlin
|13,1145
|13,1803
|% 0,68
|
|Frank
|10,5770
|10,6407
|% 0,08
|
|Riyal
|2,5812
|2,5941
|% 0,33
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|4,85
|
|Altın Gr.
|569
|569
|3,29
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|28,32
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|13,70
|
|Çeyrek
|909
|930
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,31
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|0,08
|
|B. Petrol
|82,94
|82,94
|0,20
|