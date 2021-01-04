***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
04.01.2021 16:55
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896736
BIST
16:591.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 18,24
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
16:597,3703
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0596
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
16:599,0663
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0084
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
16:59459,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 6,63
|Açılış
|: 459,61
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
460,12
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler16:59
|NIBAS
|57,20
|25.388.916
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|32.496.413
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|313.918
|% 10,00
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.106.534
|% -9,96
|
|VKING
|8,11
|17.846.223
|% -9,89
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|KRTEK
|7,90
|11.357.193
|% -7,60
|
|EKGYO
|2,28
|1.643.588.857
|% 6,54
|
|GUBRF
|81,05
|1.483.635.529
|% -5,81
|
|KOZAL
|106,30
|1.331.329.658
|% 9,93
|
|GARAN
|10,33
|1.188.300.091
|% -0,39
|
|SISE
|7,39
|1.019.573.034
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,28
|1.643.588.857
|% 6,54
|
|SKBNK
|1,54
|717.169.150
|% 1,99
|
|YKBNK
|3,11
|709.010.277
|% 0,97
|
|ISFIN
|4,02
|807.719.965
|% 4,15
|
|TSKB
|1,81
|365.222.381
|% 1,69
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3667
|7,3703
|% -0,80
|
|Euro
|9,0597
|9,0663
|% -0,09
|
|Sterlin
|10,0063
|10,0565
|% -1,19
|
|Frank
|8,3424
|8,3927
|% -0,17
|
|Riyal
|1,9575
|1,9674
|% -0,86
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|44,35
|
|Altın Gr.
|460
|460
|6,85
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.034
|3.110
|44,00
|
|Yarım
|1.466
|1.505
|21,28
|
|Çeyrek
|735
|752
|10,64
|
|Gümüş.Ons
|27,45
|27,49
|1,14
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,22
|
|B. Petrol
|52,34
|52,34
|0,54
|