***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
25.01.2021 12:18
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904117
BIST
13:481.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,61
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.539
13:487,3853
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0250
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4242
En Düşük
7,3635
13:488,9836
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0392
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0459
En Düşük
8,9708
13:48441,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,06
|Açılış
|: 441,89
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
443,84
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler13:48
|MAALT
|231,10
|2.533.087
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|1.988.756
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|601.592
|% 10,00
|
|ESEN
|26,86
|126.899.828
|% 9,99
|
|ALKA
|19,60
|10.394.641
|% 9,99
|
|POLTK
|490,50
|10.056.827
|% -10,00
|
|AGYO
|4,24
|157.141.435
|% -9,59
|
|EKIZ
|7,41
|732.564
|% -5,61
|
|OZRDN
|12,15
|8.812.451
|% -5,59
|
|TACTR
|17,20
|1.794.627
|% -5,18
|
|PETKM
|5,27
|1.083.528.886
|% 2,93
|
|KOZAL
|118,20
|1.003.543.534
|% 3,32
|
|KARSN
|5,16
|838.188.942
|% 9,09
|
|GARAN
|9,65
|666.615.442
|% -1,13
|
|TSKB
|1,99
|584.321.787
|% -1,97
|
|TSKB
|1,99
|584.321.787
|% -1,97
|
|IHLGM
|1,55
|324.088.622
|% 4,73
|
|PETKM
|5,27
|1.083.528.886
|% 2,93
|
|EKGYO
|2,49
|449.340.655
|% 0,00
|
|KARSN
|5,16
|838.188.942
|% 9,09
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3823
|7,3853
|% -0,34
|
|Euro
|8,9789
|8,9836
|% -0,43
|
|Sterlin
|10,0790
|10,1295
|% -0,29
|
|Frank
|8,2931
|8,3430
|% -0,51
|
|Riyal
|1,9633
|1,9732
|% -0,31
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|4,38
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|9,00
|
|Tam
|2.910
|2.984
|8,53
|
|Yarım
|1.407
|1.443
|4,13
|
|Çeyrek
|706
|722
|2,06
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,67
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,08
|0,02
|
|B. Petrol
|55,59
|55,59
|0,34
|