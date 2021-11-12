***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
12.11.2021 11:56
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977325
BIST
14:081.636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 10,68
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.639
En Düşük
1.631
14:089,9291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0258
|Açılış
|: 9,9230
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
14:0811,3689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0185
|Açılış
|: 11,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
14:08589,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -4,12
|Açılış
|: 589,09
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
588,53
BIST En Aktif Hisseler14:06
|DOBUR
|112,50
|27.165.713
|% 9,97
|
|HEDEF
|3,55
|51.324.755
|% 9,91
|
|OYLUM
|9,69
|27.202.318
|% 9,49
|
|DOAS
|44,68
|216.526.218
|% 7,61
|
|BERA
|10,18
|172.649.464
|% 7,16
|
|KZBGY
|32,02
|40.237.143
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|256.383.076
|% -9,95
|
|ADESE
|1,22
|428.886.957
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,39
|68.071.522
|% -7,36
|
|NUGYO
|11,50
|5.870.012
|% -5,27
|
|PETKM
|7,52
|2.251.435.431
|% -1,70
|
|GARAN
|10,63
|812.080.687
|% 0,28
|
|THYAO
|17,73
|752.151.276
|% 0,06
|
|KRDMD
|7,45
|560.832.952
|% 0,40
|
|TUPRS
|154,90
|446.396.403
|% -1,02
|
|ADESE
|1,22
|428.886.957
|% -9,63
|
|PETKM
|7,52
|2.251.435.431
|% -1,70
|
|ODAS
|1,60
|351.473.402
|% 5,96
|
|YKBNK
|3,07
|260.817.777
|% -0,32
|
|GARAN
|10,63
|812.080.687
|% 0,28
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9264
|9,9299
|% 0,27
|
|Euro
|11,3598
|11,3650
|% 0,13
|
|Sterlin
|13,2519
|13,3184
|% 0,41
|
|Frank
|10,7097
|10,7742
|% 0,06
|
|Riyal
|2,6377
|2,6509
|% 0,17
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-15,02
|
|Altın Gr.
|589
|589
|-4,07
|
|Cumhuriyet
|3.902
|3.961
|-31,00
|
|Tam
|3.882
|3.979
|-32,23
|
|Yarım
|1.876
|1.925
|-15,59
|
|Çeyrek
|941
|962
|-7,79
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,90
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|7,93
|7,94
|-0,09
|
|B. Petrol
|81,67
|81,67
|-1,20
|
Seans Raporu
14:06
daha fazla
-
14:19GLRYH
Yüzde 4.60 oranında artışla 2.73 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 486, 035 adet işlem
-
14:18DESA
Yüzde 7.44 oranında artışla 8.81 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 018, 063 adet işlem
-
14:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 42 artarak (% 0.48 ) 1, 776
-
14:17GWIND
Yüzde 4.31 oranında artışla 4.84 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 469, 292 adet işlem
-
14:16DOAS
Yüzde 7.66 oranında artışla 44.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 910, 465 adet işlem