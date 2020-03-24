***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
24.03.2020 16:02
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil ve Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831730
BIST
16:3789.407
En Yüksek
|Değişim
|: 6,13%
|| 5.161,17
|Açılış
|: 87.571
|
|Önceki Kapanış
|: 84.246
|
89.409
En Düşük
87.050
16:376,4577
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -0,1029
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5660
En Düşük
6,4434
16:376,9895
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0505
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0874
En Düşük
6,9614
16:37334,65
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 6,94
|Açılış
|: 334,65
|
|Önceki Kapanış
|: 327,71
|
342,55
En Düşük
327,01
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|2,20
|9.026.280
|% 10,00
|
|PNSUT
|10,12
|26.425.265
|% 10,00
|
|ECZYT
|9,46
|28.939.068
|% 10,00
|
|TATGD
|5,83
|11.390.980
|% 10,00
|
|ALCTL
|13,53
|4.983.570
|% 10,00
|
|IZMDC
|8,00
|4.840
|% -4,76
|
|MTRYO
|5,26
|3.186.792
|% -2,23
|
|MMCAS
|0,89
|5.221
|% -1,11
|
|ISYAT
|2,16
|13.614.547
|% -0,92
|
|IHGZT
|3,49
|230
|% -0,29
|
|GARAN
|7,52
|824.083.141
|% 8,83
|
|THYAO
|8,19
|586.809.416
|% 6,23
|
|ASELS
|22,38
|525.444.581
|% 7,60
|
|YKBNK
|1,87
|213.323.506
|% 5,65
|
|ISFIN
|2,89
|197.167.997
|% 5,47
|
|YKBNK
|1,87
|213.323.506
|% 5,65
|
|GARAN
|7,52
|824.083.141
|% 8,83
|
|EKGYO
|1,14
|101.462.919
|% 6,54
|
|THYAO
|8,19
|586.809.416
|% 6,23
|
|ISFIN
|2,89
|197.167.997
|% 5,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5894
|7,6275
|% 0,50
|
|Frank
|6,5971
|6,6368
|% -0,59
|
|Riyal
|1,7167
|1,7253
|% -1,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.598
|1.605
|48,11
|
|Altın Gr.
|333
|335
|7,24
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,96
|14,01
|0,71
|
|Gümüş Gr.
|2,93
|2,94
|0,15
|
|B. Petrol
|28,02
|28,02
|0,99
|
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