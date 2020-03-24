***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
24.03.2020 16:02
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
0
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil ve Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831731
BIST
16:2188.667
En Yüksek
|Değişim
|: 5,25%
|| 4.420,88
|Açılış
|: 87.571
|
|Önceki Kapanış
|: 84.246
|
88.834
En Düşük
87.050
16:216,4626
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -0,0980
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5660
En Düşük
6,4551
16:216,9982
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0418
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0874
En Düşük
6,9938
16:21334,72
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 7,01
|Açılış
|: 333,80
|
|Önceki Kapanış
|: 327,71
|
342,55
En Düşük
327,01
BIST En Aktif Hisseler
|PNSUT
|10,12
|26.398.700
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,20
|9.023.699
|% 10,00
|
|ECZYT
|9,46
|28.926.089
|% 10,00
|
|ALCTL
|13,53
|4.982.217
|% 10,00
|
|PENGD
|2,31
|1.172.353
|% 10,00
|
|IZMDC
|8,00
|4.840
|% -4,76
|
|MMCAS
|0,89
|5.221
|% -1,11
|
|MTRYO
|5,35
|2.687.092
|% -0,56
|
|IHGZT
|3,49
|230
|% -0,29
|
|ISYAT
|2,18
|13.340.795
|% 0,00
|
|GARAN
|7,49
|800.606.451
|% 8,39
|
|ASELS
|22,30
|503.828.457
|% 7,21
|
|THYAO
|8,14
|492.060.356
|% 5,58
|
|YKBNK
|1,86
|203.837.565
|% 5,08
|
|ISFIN
|2,87
|189.021.744
|% 4,74
|
|YKBNK
|1,86
|203.837.565
|% 5,08
|
|GARAN
|7,49
|800.606.451
|% 8,39
|
|EKGYO
|1,14
|100.619.340
|% 6,54
|
|GSRAY
|1,45
|94.905.808
|% 9,02
|
|ISFIN
|2,87
|189.021.744
|% 4,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5840
|7,6220
|% 0,43
|
|Frank
|6,6001
|6,6399
|% -0,55
|
|Riyal
|1,7154
|1,7240
|% -1,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.605
|1.611
|54,51
|
|Altın Gr.
|333
|334
|6,48
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,08
|14,12
|0,82
|
|Gümüş Gr.
|2,93
|2,94
|0,14
|
|B. Petrol
|27,84
|27,84
|0,81
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:37ERSU
Yüzde 9.55 oranında artışla 2.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 047, 377 adet işlem
-
16:35ITTFH
Yüzde 9.87 oranında artışla 1.67 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 530, 898 adet işlem
-
16:34GLRYH
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 109, 507 adet işlem
-
16:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, KOZAL, TAVHL
-
16:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4029, 56 artarak (% 5.02 ) 84, 245