***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
24.03.2020 16:03
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil ve Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831734
BIST
16:2188.669
En Yüksek
|Değişim
|: 5,25%
|| 4.422,81
|Açılış
|: 87.571
|
|Önceki Kapanış
|: 84.246
|
88.834
En Düşük
87.050
16:216,4619
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -0,0987
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5660
En Düşük
6,4551
16:217,0019
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0381
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0874
En Düşük
6,9990
16:21333,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 6,10
|Açılış
|: 333,80
|
|Önceki Kapanış
|: 327,71
|
342,55
En Düşük
327,01
BIST En Aktif Hisseler
|PNSUT
|10,12
|26.384.998
|% 10,00
|
|TATGD
|5,83
|11.384.124
|% 10,00
|
|ECZYT
|9,46
|28.915.191
|% 10,00
|
|ALCTL
|13,53
|4.982.204
|% 10,00
|
|PENGD
|2,31
|1.172.307
|% 10,00
|
|IZMDC
|8,00
|4.840
|% -4,76
|
|MMCAS
|0,89
|5.221
|% -1,11
|
|ISYAT
|2,17
|13.213.251
|% -0,46
|
|IHGZT
|3,49
|230
|% -0,29
|
|OSMEN
|5,24
|15.028
|% 0,00
|
|GARAN
|7,51
|794.236.239
|% 8,68
|
|ASELS
|22,30
|500.700.958
|% 7,21
|
|THYAO
|8,13
|485.920.448
|% 5,45
|
|YKBNK
|1,86
|203.167.475
|% 5,08
|
|ISFIN
|2,89
|186.145.324
|% 5,47
|
|YKBNK
|1,86
|203.167.475
|% 5,08
|
|GARAN
|7,51
|794.236.239
|% 8,68
|
|EKGYO
|1,15
|97.416.028
|% 7,48
|
|GSRAY
|1,46
|94.567.979
|% 9,77
|
|ISFIN
|2,89
|186.145.324
|% 5,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5950
|7,6331
|% 0,58
|
|Frank
|6,6034
|6,6432
|% -0,50
|
|Riyal
|1,7161
|1,7247
|% -1,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.600
|1.613
|53,43
|
|Altın Gr.
|333
|334
|6,37
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,09
|14,13
|0,83
|
|Gümüş Gr.
|2,92
|2,93
|0,13
|
|B. Petrol
|27,87
|27,87
|0,84
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Seans Raporu
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