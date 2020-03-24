***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
24.03.2020 16:03
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil ve Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831735
BIST
17:2089.304
En Yüksek
|Değişim
|: 6,00%
|| 5.057,47
|Açılış
|: 87.571
|
|Önceki Kapanış
|: 84.246
|
89.638
En Düşük
87.050
17:206,4673
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -0,0933
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5660
En Düşük
6,4434
17:206,9701
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0699
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,0874
En Düşük
6,9585
17:20336,02
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 8,31
|Açılış
|: 332,58
|
|Önceki Kapanış
|: 327,71
|
342,55
En Düşük
327,01
BIST En Aktif Hisseler
|PNSUT
|10,12
|26.701.096
|% 10,00
|
|DOAS
|5,61
|2.207.872
|% 10,00
|
|TATGD
|5,83
|11.440.850
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,20
|9.049.057
|% 10,00
|
|PENGD
|2,31
|1.195.605
|% 10,00
|
|IZMDC
|8,00
|4.840
|% -4,76
|
|MTRYO
|5,24
|3.550.343
|% -2,60
|
|MMCAS
|0,89
|5.221
|% -1,11
|
|IHGZT
|3,49
|8.788
|% -0,29
|
|KPHOL
|2,25
|25.262
|% 0,00
|
|GARAN
|7,54
|972.430.919
|% 9,12
|
|THYAO
|8,28
|768.033.997
|% 7,39
|
|ASELS
|22,40
|624.105.277
|% 7,69
|
|YKBNK
|1,90
|287.202.148
|% 7,34
|
|HALKB
|4,94
|258.300.989
|% 6,01
|
|YKBNK
|1,90
|287.202.148
|% 7,34
|
|GARAN
|7,54
|972.430.919
|% 9,12
|
|EKGYO
|1,15
|118.479.789
|% 7,48
|
|THYAO
|8,28
|768.033.997
|% 7,39
|
|ISFIN
|2,90
|239.048.691
|% 5,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5838
|7,6219
|% 0,43
|
|Frank
|6,5786
|6,6182
|% -0,87
|
|Riyal
|1,7178
|1,7265
|% -1,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.596
|1.600
|44,59
|
|Altın Gr.
|333
|334
|6,60
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,91
|13,97
|0,66
|
|Gümüş Gr.
|2,88
|2,89
|0,09
|
|B. Petrol
|27,62
|27,62
|0,59
|