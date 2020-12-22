***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
22.12.2020 20:37
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
0
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği ve Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894335
BIST
18:051.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.411
En Düşük
1.392
18:057,6496
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0097
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6687
En Düşük
7,6383
18:059,3381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0260
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,3485
En Düşük
9,2956
18:05459,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,26
|Açılış
|: 459,22
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
459,50
En Düşük
457,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NIBAS
|70,95
|21.974.093
|% 10,00
|
|ALGYO
|22,66
|225.736.587
|% 10,00
|
|MRSHL
|331,10
|14.494.752
|% 10,00
|
|YAPRK
|48,62
|2.579.899
|% 10,00
|
|GEDZA
|27,50
|24.736.981
|% 10,00
|
|KARTN
|2.435,50
|414.044.535
|% -10,00
|
|HLGYO
|4,14
|444.216.808
|% -10,00
|
|CASA
|111,60
|573.512
|% -10,00
|
|PAMEL
|18,81
|412.635
|% -10,00
|
|TUKAS
|9,74
|539.970.548
|% -9,90
|
|GARAN
|10,04
|2.530.179.321
|% 2,76
|
|THYAO
|12,42
|1.468.989.550
|% 1,64
|
|KRDMD
|5,37
|1.368.809.091
|% 3,87
|
|SISE
|7,13
|1.064.228.495
|% 1,42
|
|PETKM
|4,88
|1.038.584.680
|% 2,95
|
|SKBNK
|1,44
|733.005.448
|% 2,13
|
|TSKB
|1,85
|877.794.985
|% -2,63
|
|EKGYO
|2,16
|812.791.001
|% 2,37
|
|KRDMD
|5,37
|1.368.809.091
|% 3,87
|
|GARAN
|10,04
|2.530.179.321
|% 2,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6445
|7,6581
|% -0,02
|
|Euro
|9,3209
|9,3403
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,2196
|10,2708
|% 0,19
|
|Frank
|8,5816
|8,6333
|% 0,13
|
|Riyal
|2,0333
|2,0435
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|5,52
|
|Altın Gr.
|459
|459
|0,75
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-24,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-24,64
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-11,92
|
|Çeyrek
|738
|755
|-5,96
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,35
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,03
|
|B. Petrol
|49,34
|49,34
|-0,74
|