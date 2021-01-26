***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
26.01.2021 15:14
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yönetim ücretinde indirime gidilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904430
BIST
16:331.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,53
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.549
En Düşük
1.517
16:337,3576
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0470
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3409
16:338,9472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0526
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9163
16:33439,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,92
|Açılış
|: 439,87
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
437,66
BIST En Aktif Hisseler16:33
|MAALT
|254,20
|42.125.911
|% 10,00
|
|KONTR
|44,06
|139.458.267
|% 9,99
|
|LUKSK
|44,04
|5.907.734
|% 9,99
|
|VAKFN
|8,26
|26.570.640
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|1.149.793
|% 9,99
|
|KAPLM
|43,56
|6.248.276
|% -10,00
|
|ATSYH
|9,18
|1.210.916
|% -10,00
|
|MERIT
|145,80
|147.695
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|1.032.035
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|2.040.172
|% -9,99
|
|EKGYO
|2,52
|1.710.157.548
|% 2,02
|
|GARAN
|9,59
|1.606.938.682
|% 0,52
|
|KARSN
|5,71
|1.314.778.689
|% 9,81
|
|KOZAL
|120,30
|1.083.552.989
|% -0,91
|
|KRDMD
|6,88
|764.161.041
|% -1,57
|
|EKGYO
|2,52
|1.710.157.548
|% 2,02
|
|TSKB
|1,95
|637.571.006
|% -0,51
|
|SKBNK
|1,52
|458.538.549
|% -1,94
|
|KARSN
|5,71
|1.314.778.689
|% 9,81
|
|IHLGM
|1,53
|368.643.266
|% -2,55
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3533
|7,3576
|% -0,63
|
|Euro
|8,9428
|8,9472
|% -0,58
|
|Sterlin
|10,0399
|10,0902
|% -0,51
|
|Frank
|8,2457
|8,2954
|% -0,70
|
|Riyal
|1,9545
|1,9643
|% -0,68
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|2,96
|
|Altın Gr.
|438
|438
|-3,67
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-28,00
|
|Tam
|2.894
|2.967
|-28,16
|
|Yarım
|1.399
|1.435
|-13,62
|
|Çeyrek
|702
|718
|-6,81
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,56
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,01
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,91
|55,91
|0,23
|
Seans Raporu
16:33
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-
16:47PARSN
Yüzde 5.21 oranında artışla 34.32 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 877, 103 adet işlem
-
16:46YGYO
Yüzde 7.25 oranında artışla 2.07 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 699, 933 adet işlem
-
16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 37 artarak (% 0.32 ) 1, 358
-
16:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DIRIT, IZMDC, MAALT, INVEO, SEKUR, QNBFL, MMCAS, GLBMD, TACTR, KONTR
-
16:45
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KAPLM, SONME, SNPAM, MERIT, COSMO, UMPAS, ATSYH, POLTK