***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
24.03.2021 15:43
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920180
BIST
17:271.402
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 24,11
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.422
En Düşük
1.372
17:277,9094
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0306
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
17:279,4194
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0420
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
17:27440,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 440,95
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler17:27
|PEKGY
|2,20
|60.047.856
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.735.507
|% 10,00
|
|SAYAS
|20,90
|12.787.410
|% 10,00
|
|KONYA
|1.171,60
|67.131.339
|% 10,00
|
|ISGSY
|18,70
|6.131.071
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,63
|460.205.900
|% -3,97
|
|EMKEL
|2,58
|9.110.582
|% -2,64
|
|BJKAS
|5,81
|257.496.950
|% -2,19
|
|AVHOL
|8,92
|7.813.858
|% -1,55
|
|EMNIS
|24,74
|421.656
|% -1,28
|
|GARAN
|7,18
|6.557.927.875
|% -0,14
|
|SASA
|47,40
|1.679.816.014
|% 8,62
|
|FROTO
|209,40
|879.021.691
|% 3,11
|
|SISE
|7,30
|854.381.326
|% 3,25
|
|AKBNK
|4,89
|843.587.024
|% 1,87
|
|GARAN
|7,18
|6.557.927.875
|% -0,14
|
|TSKB
|1,45
|350.021.457
|% 5,07
|
|YKBNK
|2,22
|542.559.617
|% 1,37
|
|SKBNK
|1,17
|241.219.328
|% 5,41
|
|EKGYO
|1,88
|357.365.377
|% 1,62
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9056
|7,9094
|% -0,39
|
|Euro
|9,3762
|9,4194
|% -0,44
|
|Sterlin
|10,8345
|10,8889
|% -0,49
|
|Frank
|8,4378
|8,4887
|% -0,35
|
|Riyal
|2,1089
|2,1195
|% -0,09
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|4,41
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|2.921
|2.965
|16,00
|
|Tam
|2.901
|2.976
|11,82
|
|Yarım
|1.402
|1.440
|5,72
|
|Çeyrek
|703
|720
|2,86
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,01
|
|B. Petrol
|62,75
|62,75
|1,96
|
Seans Raporu
17:27
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17:41OZKGY
Yüzde 5.76 oranında artışla 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 985, 393 adet işlem
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17:41OZKGY
Yüzde 5.76 oranında artışla 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 985, 393 adet işlem
-
17:40XU100
Endeks 1, 401 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 69 üstünde . İşlem hacmi 27, 187.00 milyon TL de
-
17:40CMBTN
Yüzde 8.01 oranında artışla 300.80 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 242 adet işlem
-
17:39BFREN
Yüzde 7.43 oranında artışla 1, 127.00 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 420 adet işlem