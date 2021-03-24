***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
24.03.2021 15:43
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920181
BIST
17:281.400
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 22,94
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.422
En Düşük
1.372
17:287,9194
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0206
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
17:289,4210
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0404
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
17:28440,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 440,95
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler17:26
|PEKGY
|2,20
|60.053.576
|% 10,00
|
|SAYAS
|20,90
|13.000.883
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.735.507
|% 10,00
|
|KONYA
|1.171,60
|67.131.339
|% 10,00
|
|ISGSY
|18,70
|6.131.071
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,62
|461.694.480
|% -4,23
|
|EMKEL
|2,58
|9.133.604
|% -2,64
|
|BJKAS
|5,79
|258.501.058
|% -2,53
|
|AVHOL
|8,90
|7.902.183
|% -1,77
|
|EMNIS
|24,74
|421.656
|% -1,28
|
|GARAN
|7,16
|6.615.819.868
|% -0,42
|
|SASA
|47,38
|1.687.336.099
|% 8,57
|
|FROTO
|208,70
|882.609.878
|% 2,77
|
|SISE
|7,29
|859.351.662
|% 3,11
|
|AKBNK
|4,88
|850.388.101
|% 1,67
|
|GARAN
|7,16
|6.615.819.868
|% -0,42
|
|TSKB
|1,43
|355.778.876
|% 3,62
|
|YKBNK
|2,21
|549.443.981
|% 0,91
|
|SKBNK
|1,18
|241.256.523
|% 6,31
|
|EKGYO
|1,88
|359.395.514
|% 1,62
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9060
|7,9114
|% -0,36
|
|Euro
|9,3718
|9,4131
|% -0,51
|
|Sterlin
|10,8346
|10,8889
|% -0,49
|
|Frank
|8,4373
|8,4881
|% -0,36
|
|Riyal
|2,1090
|2,1195
|% -0,09
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|3,53
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|2.921
|2.965
|16,00
|
|Tam
|2.898
|2.973
|9,12
|
|Yarım
|1.401
|1.438
|4,41
|
|Çeyrek
|703
|719
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,20
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,01
|
|B. Petrol
|62,68
|62,68
|1,89
|
Seans Raporu
17:26
daha fazla
-
17:41OZKGY
Yüzde 5.76 oranında artışla 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 985, 393 adet işlem
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17:41OZKGY
Yüzde 5.76 oranında artışla 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 985, 393 adet işlem
-
17:40XU100
Endeks 1, 401 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 69 üstünde . İşlem hacmi 27, 187.00 milyon TL de
-
17:40CMBTN
Yüzde 8.01 oranında artışla 300.80 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 242 adet işlem
-
17:39BFREN
Yüzde 7.43 oranında artışla 1, 127.00 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 420 adet işlem