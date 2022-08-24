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***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

24.08.2022 17:18
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058150


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