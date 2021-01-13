***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.01.2021 16:45
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901885
BIST
16:301.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,44
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.545
16:307,4327
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0217
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4106
16:309,0462
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0578
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0312
16:30443,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,10
|Açılış
|: 443,90
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
441,20
BIST En Aktif Hisseler16:28
|PSDTC
|31,24
|16.515.018
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.515.018
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.515.018
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.515.018
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|1.114.325
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|1.562.290
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|177.541.689
|% -9,99
|
|FORMT
|5,37
|37.434.345
|% -9,29
|
|FENER
|39,92
|499.179.862
|% -7,81
|
|MZHLD
|34,40
|376.955
|% -7,33
|
|THYAO
|13,09
|2.086.989.199
|% 1,79
|
|SISE
|7,76
|1.815.925.250
|% 1,57
|
|DOHOL
|3,82
|1.572.638.984
|% 8,52
|
|OTKAR
|442,80
|1.266.893.801
|% 8,03
|
|TCELL
|17,05
|1.181.761.110
|% 2,16
|
|DOHOL
|3,82
|1.572.638.984
|% 8,52
|
|EKGYO
|2,44
|862.992.263
|% -0,41
|
|TSKB
|1,88
|653.153.847
|% -1,05
|
|SISE
|7,76
|1.815.925.250
|% 1,57
|
|ZOREN
|3,06
|658.685.801
|% 3,38
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4271
|7,4305
|% -0,32
|
|Euro
|9,0392
|9,0431
|% -0,67
|
|Sterlin
|10,1386
|10,1895
|% -0,18
|
|Frank
|8,3341
|8,3843
|% -0,53
|
|Riyal
|1,9754
|1,9853
|% -0,28
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-2,02
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-1,84
|
|Cumhuriyet
|2.940
|2.984
|-5,00
|
|Tam
|2.926
|2.999
|-7,41
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|-3,58
|
|Çeyrek
|709
|725
|-1,79
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,29
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,10
|
|B. Petrol
|56,67
|56,67
|0,09
|
Seans Raporu
16:28
daha fazla
-
16:40HATEK
Yüzde 5.36 oranında artışla 15.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 621, 807 adet işlem
-
16:39ARDYZ
Yüzde 4.27 oranında artışla 54.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 433, 171 adet işlem
-
16:37KORDS
Yüzde 6.65 oranında artışla 17.47 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 416, 614 adet işlem
-
16:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 42 kaybederek (% -0.03 ) 1, 382
-
16:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INTEM, PSDTC, EMNIS, COSMO, RAYSG, SAFKR, AYCES, PSDTC, ARTI, ARMDA