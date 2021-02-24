***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
24.02.2021 17:14
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KT Portföy Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912272
BIST
17:191.492
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -25,53
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.487
17:197,2417
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 0,1365
|Açılış
|: 7,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,2497
En Düşük
7,0712
17:198,7901
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,1535
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,8000
En Düşük
8,5921
17:19415,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,58
|Açılış
|: 415,11
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler17:19
|PKENT
|1.760,00
|6.289.327
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|POLTK
|371,20
|9.780.282
|% 9,99
|
|INTEM
|54,95
|10.944.833
|% 9,99
|
|IDEAS
|35,22
|1.927.657
|% 9,99
|
|SONME
|84,60
|10.029.824
|% -10,00
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|KRGYO
|6,94
|40.713.504
|% -9,99
|
|DIRIT
|7,22
|794.525
|% -9,98
|
|KARSN
|4,70
|81.814.131
|% -9,96
|
|KOZAL
|134,90
|2.157.016.235
|% 1,12
|
|THYAO
|12,90
|2.006.447.192
|% -0,92
|
|SASA
|39,62
|1.829.366.121
|% 9,09
|
|GUBRF
|76,40
|1.780.504.049
|% -7,11
|
|PETKM
|5,18
|1.755.153.345
|% -4,60
|
|EKGYO
|2,31
|995.537.337
|% -1,28
|
|PETKM
|5,18
|1.755.153.345
|% -4,60
|
|IHLAS
|0,90
|297.618.455
|% -9,09
|
|TSKB
|1,74
|563.243.355
|% -3,33
|
|ODAS
|4,03
|1.132.828.651
|% 1,26
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2375
|7,2417
|% 1,92
|
|Euro
|8,7828
|8,7901
|% 1,78
|
|Sterlin
|10,1418
|10,1926
|% 1,43
|
|Frank
|7,9038
|7,9515
|% 1,08
|
|Riyal
|1,9160
|1,9256
|% 1,42
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-12,12
|
|Altın Gr.
|415
|415
|2,27
|
|Cumhuriyet
|2.762
|2.804
|32,00
|
|Tam
|2.750
|2.822
|34,84
|
|Yarım
|1.329
|1.365
|16,85
|
|Çeyrek
|667
|682
|8,42
|
|Gümüş.Ons
|27,55
|27,59
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,37
|0,04
|
|B. Petrol
|64,96
|64,96
|0,48
|
Seans Raporu
17:19
daha fazla
-
17:30KRGYO
Yüzde -9.86 oranında düşüşle 6.95 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 537, 619 adet işlem
-
17:29GLBMD
Yüzde -8.08 oranında düşüşle 7.28 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 310, 544 adet işlem
-
17:27BRISA
Yüzde -7.43 oranında düşüşle 28.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 842, 938 adet işlem
-
17:26XU100
Endeks 1, 495 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 53 altında . İşlem hacmi 28, 991.00 milyon TL de
-
17:25ENJSA
Yüzde -6.79 oranında düşüşle 11.39 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 373, 374 adet işlem