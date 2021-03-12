***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
12.03.2021 16:31
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Açıklamalar
Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917945
BIST
17:551.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,26
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.562
En Düşük
1.549
17:557,5898
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,1139
|Açılış
|: 7,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6170
En Düşük
7,4594
17:559,0557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0792
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0897
En Düşük
8,9387
17:55416,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,77
|Açılış
|: 416,18
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler17:55
|TRILC
|17,71
|10.178.362
|% 10,00
|
|MERIT
|311,50
|1.268.835
|% 9,99
|
|SANKO
|12,01
|165.170.169
|% 9,98
|
|VAKKO
|14,24
|45.714.829
|% 9,96
|
|KAPLM
|26,08
|3.083.562
|% 9,95
|
|BURCE
|26,66
|47.333.798
|% -7,88
|
|ALBRK
|1,97
|161.070.298
|% -7,08
|
|IDEAS
|55,50
|2.163.626
|% -7,04
|
|GLRYH
|10,58
|15.891.745
|% -6,78
|
|ULUSE
|59,00
|3.145.521
|% -6,35
|
|GARAN
|8,95
|1.739.064.508
|% -0,11
|
|SASA
|44,94
|1.138.657.028
|% 0,09
|
|KRDMD
|7,63
|841.015.853
|% 2,01
|
|EKGYO
|2,30
|825.982.328
|% -0,86
|
|TCELL
|16,60
|606.071.372
|% 0,30
|
|EKGYO
|2,30
|825.982.328
|% -0,86
|
|GARAN
|8,95
|1.739.064.508
|% -0,11
|
|YKBNK
|2,73
|461.396.034
|% 0,37
|
|IHLAS
|0,93
|110.970.003
|% 3,33
|
|IHLGM
|1,19
|134.374.080
|% 0,85
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5809
|7,5898
|% 1,52
|
|Euro
|9,0428
|9,0557
|% 0,88
|
|Sterlin
|10,4953
|10,5479
|% 0,63
|
|Frank
|8,1209
|8,1699
|% 0,77
|
|Riyal
|2,0150
|2,0251
|% 1,38
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-15,84
|
|Altın Gr.
|415
|416
|1,11
|
|Cumhuriyet
|2.763
|2.804
|-15,00
|
|Tam
|2.746
|2.818
|-5,95
|
|Yarım
|1.327
|1.363
|-2,87
|
|Çeyrek
|666
|681
|-1,44
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,71
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,06
|
|B. Petrol
|69,44
|69,44
|-0,19
|
Seans Raporu
17:55
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17:59AVHOL
Yüzde 8.50 oranında artışla 6.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 022, 872 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 15 artarak (% 0.01 ) 1, 363
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRILC, LUKSK, KAPLM, UMPAS, SANKO, MERIT, VAKKO
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17:57
KAPLM, CLEBI, USAK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
ALBRK, KAREL, MZHLD değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında