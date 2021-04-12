***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
12.04.2021 16:26
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926732
BIST
16:221.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -5,46
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
16:228,1414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0132
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1093
16:229,7043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,6710
16:22454,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,21
|Açılış
|: 454,10
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
453,30
BIST En Aktif Hisseler16:22
|PENGD
|4,51
|141.116.210
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|693.784
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|4.329.488
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|888.076
|% 9,99
|
|TKURU
|334,80
|6.702.458
|% 9,99
|
|BRKO
|1,62
|1.806.576
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|1.017.361
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|1.279.780
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,54
|292.539.882
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|16.686.437
|% -9,88
|
|NTGAZ
|15,68
|992.170.065
|% -5,14
|
|GARAN
|6,67
|614.735.773
|% 0,45
|
|EREGL
|16,47
|568.608.329
|% 0,98
|
|HALKB
|4,60
|563.695.541
|% 1,32
|
|PETKM
|6,05
|505.463.782
|% 0,67
|
|YKBNK
|2,08
|328.430.971
|% -0,95
|
|EKGYO
|1,85
|256.422.364
|% -1,60
|
|HALKB
|4,60
|563.695.541
|% 1,32
|
|TSKB
|1,35
|133.121.666
|% 0,00
|
|GARAN
|6,67
|614.735.773
|% 0,45
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1366
|8,1414
|% -0,16
|
|Euro
|9,6939
|9,7043
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,1428
|11,1987
|% 0,01
|
|Frank
|8,7647
|8,8175
|% -0,23
|
|Riyal
|2,1596
|2,1704
|% -0,39
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|-6,64
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-3,03
|
|Cumhuriyet
|3.011
|3.056
|-16,00
|
|Tam
|2.993
|3.068
|-19,56
|
|Yarım
|1.446
|1.484
|-9,46
|
|Çeyrek
|725
|742
|-4,73
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,13
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,06
|64,06
|1,11
|