***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
31.05.2021 15:56
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939045
BIST
17:521.422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,49
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.414
17:528,4918
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0729
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4687
17:5210,3839
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0580
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
17:52520,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -3,32
|Açılış
|: 520,94
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
518,51
BIST En Aktif Hisseler17:50
|IHLGM
|1,10
|122.863.114
|% 10,00
|
|YAYLA
|3,85
|39.971.724
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|204.433
|% 10,00
|
|EPLAS
|25,96
|1.392.424
|% 10,00
|
|OYAYO
|8,40
|23.585.832
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|75.634.109
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|41.128.364
|% -9,95
|
|SANFM
|15,23
|2.617.411
|% -7,70
|
|DENGE
|4,51
|295.556
|% -7,01
|
|KENT
|254,10
|1.662.014
|% -6,92
|
|THYAO
|13,29
|1.458.926.684
|% 2,39
|
|KRDMD
|7,87
|672.277.920
|% -0,25
|
|GARAN
|7,96
|621.923.228
|% -0,25
|
|EREGL
|19,23
|597.349.578
|% 0,10
|
|EKGYO
|1,95
|481.438.506
|% 3,72
|
|EKGYO
|1,95
|481.438.506
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,16
|398.879.555
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,10
|122.863.114
|% 10,00
|
|THYAO
|13,29
|1.458.926.684
|% 2,39
|
|SKBNK
|1,10
|105.222.089
|% 0,00
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4820
|8,4846
|% -0,94
|
|Euro
|10,3726
|10,3801
|% -0,59
|
|Sterlin
|12,0228
|12,0831
|% -0,77
|
|Frank
|9,4106
|9,4673
|% -0,73
|
|Riyal
|2,2616
|2,2729
|% -0,67
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|1,57
|
|Altın Gr.
|521
|521
|-3,19
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.424
|3.512
|-9,12
|
|Yarım
|1.655
|1.699
|-4,41
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|27,92
|27,96
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,36
|69,36
|0,64
|