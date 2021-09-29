***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
29.09.2021 11:32
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965679
BIST
13:371.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 9,91
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
13:378,8659
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0044
|Açılış
|: 8,8380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8878
En Düşük
8,8287
13:3710,3443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0333
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,3040
13:37496,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,52
|Açılış
|: 496,84
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,32
En Düşük
493,91
BIST En Aktif Hisseler13:35
|MANAS
|17,29
|20.667.293
|% 9,99
|
|BEYAZ
|8,99
|8.295.344
|% 9,90
|
|ATAGY
|3,93
|3.761.838
|% 9,78
|
|EUYO
|3,71
|6.799.759
|% 9,76
|
|ISBIR
|56,00
|1.432.769
|% 9,16
|
|KTSKR
|41,04
|112.080.029
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|523.364
|% -9,98
|
|HURGZ
|2,34
|26.143.479
|% -9,65
|
|DIRIT
|3,76
|500.973
|% -9,18
|
|GARFA
|13,12
|5.274.475
|% -8,25
|
|THYAO
|13,84
|636.264.831
|% 0,44
|
|GARAN
|8,96
|546.055.299
|% 1,36
|
|KOZAL
|97,40
|333.220.177
|% 3,23
|
|TUPRS
|112,40
|265.589.010
|% -0,44
|
|ORCAY
|18,46
|257.144.378
|% -3,10
|
|GARAN
|8,96
|546.055.299
|% 1,36
|
|YKBNK
|2,37
|130.526.525
|% 1,28
|
|THYAO
|13,84
|636.264.831
|% 0,44
|
|PEKGY
|0,97
|36.657.669
|% 1,04
|
|TSKB
|1,20
|42.498.551
|% 1,69
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8564
|8,8583
|% -0,14
|
|Euro
|10,3312
|10,3393
|% -0,37
|
|Sterlin
|11,9382
|11,9981
|% -0,23
|
|Frank
|9,4965
|9,5537
|% -0,06
|
|Riyal
|2,3534
|2,3652
|% -0,13
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|11,32
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,62
|
|Cumhuriyet
|3.289
|3.338
|13,00
|
|Tam
|3.274
|3.357
|17,77
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|8,60
|
|Çeyrek
|794
|812
|4,30
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,38
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,04
|
|B. Petrol
|77,83
|77,83
|-0,52
|