***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
29.11.2021 16:38
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980095
BIST
18:051.809
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 32,38
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.812
En Düşük
1.777
18:0512,7847
En Yüksek
|Değişim
|: 3,36%
|| 0,4157
|Açılış
|: 12,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,8619
En Düşük
12,3321
18:0514,4647
En Yüksek
|Değişim
|: 3,25%
|| 0,4557
|Açılış
|: 14,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,5053
En Düşük
13,9221
18:05734,73
En Yüksek
|Değişim
|: 3,04%
|| 21,68
|Açılış
|: 734,73
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASGZ
|12,76
|485.241.716
|% 10,00
|
|RAYSG
|15,07
|7.611.292
|% 10,00
|
|LIDFA
|4,07
|39.801.795
|% 10,00
|
|ISBTR
|38.500,00
|1.638.500
|% 10,00
|
|KTSKR
|31,24
|58.541.612
|% 10,00
|
|PRKAB
|71,20
|297.187.378
|% -9,99
|
|DOBUR
|261,90
|37.341.720
|% -9,97
|
|IDEAS
|30,30
|41.744.593
|% -9,66
|
|DERIM
|7,78
|16.420.195
|% -7,60
|
|TETMT
|210,00
|6.346.647
|% -7,49
|
|THYAO
|17,32
|3.097.347.195
|% 1,94
|
|SASA
|42,96
|2.262.477.506
|% 8,98
|
|GARAN
|11,40
|2.124.704.348
|% -0,35
|
|ASELS
|22,74
|1.848.672.479
|% 9,96
|
|SISE
|12,29
|1.430.955.915
|% 2,93
|
|YKBNK
|3,17
|1.196.078.044
|% -0,63
|
|EKGYO
|2,26
|679.229.057
|% 1,80
|
|ODAS
|1,52
|319.788.989
|% -1,30
|
|GARAN
|11,40
|2.124.704.348
|% -0,35
|
|THYAO
|17,32
|3.097.347.195
|% 1,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,7823
|12,7847
|% 3,36
|
|Euro
|14,4112
|14,4647
|% 3,25
|
|Sterlin
|16,9829
|17,0681
|% 3,10
|
|Frank
|13,7958
|13,8789
|% 3,34
|
|Riyal
|3,4037
|3,4207
|% 3,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-8,42
|
|Altın Gr.
|735
|735
|21,68
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|151,00
|
|Tam
|4.806
|4.932
|153,83
|
|Yarım
|2.323
|2.386
|74,41
|
|Çeyrek
|1.165
|1.193
|37,21
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,86
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|9,40
|9,41
|0,21
|
|B. Petrol
|74,43
|74,43
|2,84
|