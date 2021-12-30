***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
30.12.2021 11:08
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987063
BIST
12:171.904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 8,39
|Açılış
|: 1.916
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895
|
1.924
En Düşük
1.887
12:1713,0960
En Yüksek
|Değişim
|: 3,45%
|| 0,4368
|Açılış
|: 13,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 12,9500
|
13,4284
En Düşük
12,4337
12:1714,8197
En Yüksek
|Değişim
|: 3,01%
|| 0,4326
|Açılış
|: 14,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5700
|
15,2261
En Düşük
14,1123
12:17755,78
En Yüksek
|Değişim
|: 2,85%
|| 20,91
|Açılış
|: 755,78
|
|Önceki Kapanış
|: 734,87
|
776,32
En Düşük
718,38
BIST En Aktif Hisseler12:15
|PSDTC
|27,82
|24.325.213
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,82
|24.325.213
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,82
|24.325.213
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,82
|24.325.213
|% 9,96
|
|KRSTL
|2,34
|47.493.952
|% 9,86
|
|IHAAS
|9,82
|14.403.526
|% -9,99
|
|DOBUR
|68,65
|1.409.453
|% -9,97
|
|SEYKM
|11,13
|33.719.414
|% -9,95
|
|ASUZU
|36,52
|61.606.933
|% -7,07
|
|BRKO
|0,95
|166.405
|% -5,94
|
|EREGL
|29,20
|1.076.219.981
|% -0,27
|
|GARAN
|11,59
|977.294.298
|% 1,31
|
|SISE
|13,90
|657.507.508
|% 0,36
|
|SASA
|54,45
|542.639.577
|% 2,06
|
|THYAO
|21,12
|522.813.867
|% 0,19
|
|YKBNK
|3,53
|352.073.411
|% 2,02
|
|GARAN
|11,59
|977.294.298
|% 1,31
|
|EKGYO
|2,20
|141.974.532
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,84
|145.824.071
|% 0,71
|
|SISE
|13,90
|657.507.508
|% 0,36
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,0648
|13,0869
|% 3,38
|
|Euro
|14,7766
|14,8194
|% 3,00
|
|Sterlin
|17,4727
|17,5604
|% 2,62
|
|Frank
|14,1253
|14,2103
|% 2,41
|
|Riyal
|3,4572
|3,4745
|% 2,80
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-4,21
|
|Altın Gr.
|755
|755
|20,04
|
|Cumhuriyet
|5.054
|5.130
|73,00
|
|Tam
|5.037
|5.168
|82,94
|
|Yarım
|2.434
|2.500
|40,12
|
|Çeyrek
|1.221
|1.250
|20,06
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,73
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,52
|9,53
|0,23
|
|B. Petrol
|78,97
|78,97
|-0,24
|