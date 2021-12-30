***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
30.12.2021 11:08
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987065
BIST
11:381.908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 12,51
|Açılış
|: 1.916
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895
|
1.924
En Düşük
1.887
11:3813,0766
En Yüksek
|Değişim
|: 3,30%
|| 0,4174
|Açılış
|: 13,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,9500
|
13,4284
En Düşük
12,4337
11:3814,8065
En Yüksek
|Değişim
|: 2,92%
|| 0,4194
|Açılış
|: 14,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5700
|
15,2261
En Düşük
14,1123
11:38746,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 11,95
|Açılış
|: 746,82
|
|Önceki Kapanış
|: 734,87
|
776,32
En Düşük
718,38
BIST En Aktif Hisseler11:35
|PSDTC
|27,82
|24.179.408
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,82
|24.179.408
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,82
|24.179.408
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,82
|24.179.408
|% 9,96
|
|KRSTL
|2,34
|41.732.405
|% 9,86
|
|DOBUR
|68,65
|1.409.453
|% -9,97
|
|SEYKM
|11,13
|32.940.503
|% -9,95
|
|IHAAS
|10,23
|9.777.649
|% -6,23
|
|BRKO
|0,95
|166.405
|% -5,94
|
|OYYAT
|44,06
|8.003.877
|% -4,76
|
|EREGL
|29,22
|930.024.960
|% -0,20
|
|GARAN
|11,59
|805.713.622
|% 1,31
|
|SISE
|13,88
|579.578.538
|% 0,22
|
|SASA
|54,25
|484.189.778
|% 1,69
|
|THYAO
|21,18
|463.917.112
|% 0,47
|
|YKBNK
|3,53
|294.720.425
|% 2,02
|
|GARAN
|11,59
|805.713.622
|% 1,31
|
|EKGYO
|2,19
|124.804.818
|% -0,45
|
|DOHOL
|2,84
|136.457.044
|% 0,71
|
|ODAS
|1,34
|59.033.667
|% 0,75
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,0501
|13,0766
|% 3,30
|
|Euro
|14,7364
|14,8065
|% 2,92
|
|Sterlin
|17,3236
|17,4105
|% 1,75
|
|Frank
|13,9983
|14,0826
|% 1,49
|
|Riyal
|3,4278
|3,4450
|% 1,93
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-3,69
|
|Altın Gr.
|743
|743
|8,59
|
|Cumhuriyet
|4.982
|5.057
|335,00
|
|Tam
|4.956
|5.085
|338,38
|
|Yarım
|2.395
|2.460
|163,69
|
|Çeyrek
|1.201
|1.230
|81,84
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,73
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,40
|9,41
|0,10
|
|B. Petrol
|79,09
|79,09
|-0,12
|
Seans Raporu
11:35
daha fazla
-
11:52PRKAB
Yüzde 6.83 oranında artışla 55.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 134, 833 adet işlem
-
11:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 04 artarak (% 0.53 ) 2, 097
-
11:51XU100
Endeks 1, 908 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 8, 094.00 milyon TL de
-
11:51NTHOL
Yüzde 4.36 oranında artışla 6.23 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 452, 572 adet işlem
-
11:50AYGAZ
Yüzde 5.63 oranında artışla 24.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 909, 458 adet işlem