***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
07.03.2022 16:17
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007876
BIST
17:392.001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 10,55
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
2.012
En Düşük
1.964
17:3914,3428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1286
|Açılış
|: 14,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4038
En Düşük
14,1994
17:3915,6630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0870
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,7374
En Düşük
15,4420
17:39909,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 10,74
|Açılış
|: 909,98
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler17:37
|PETUN
|24,26
|87.563.305
|% 9,97
|
|SELVA
|18,76
|28.100.598
|% 9,96
|
|ULUUN
|8,10
|176.326.204
|% 9,91
|
|FADE
|6,44
|34.839.657
|% 9,90
|
|EKIZ
|7,13
|1.160.671
|% 9,86
|
|AVHOL
|5,37
|10.781.091
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|58.663.418
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|79.354.127
|% -9,76
|
|MARTI
|2,05
|20.387.274
|% -9,69
|
|EUHOL
|2,93
|26.439.440
|% -9,29
|
|KRDMD
|14,31
|4.636.111.358
|% 5,84
|
|THYAO
|25,82
|3.593.960.786
|% 2,06
|
|EREGL
|34,72
|2.699.650.114
|% 2,12
|
|GARAN
|11,78
|1.685.317.912
|% -0,59
|
|ASELS
|24,34
|1.535.523.052
|% 0,58
|
|KRDMD
|14,31
|4.636.111.358
|% 5,84
|
|EKGYO
|2,09
|518.144.290
|% 2,45
|
|ODAS
|1,36
|327.974.765
|% -6,85
|
|DOHOL
|2,94
|620.161.230
|% 1,73
|
|YKBNK
|3,64
|615.080.369
|% -0,27
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3354
|14,3429
|% 0,91
|
|Euro
|15,6373
|15,6646
|% 0,57
|
|Sterlin
|18,8084
|18,9027
|% 0,17
|
|Frank
|15,4253
|15,5182
|% -0,10
|
|Riyal
|3,8044
|3,8235
|% 0,72
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.973
|5,64
|
|Altın Gr.
|909
|909
|10,04
|
|Cumhuriyet
|6.039
|6.131
|73,00
|
|Tam
|6.005
|6.157
|71,47
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|34,57
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|17,29
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,46
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|0,03
|
|B. Petrol
|121
|121
|2,54
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
-
17:52KRDMA
Yüzde 4.40 oranında artışla 12.10 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 494, 334 adet işlem
-
17:51ORCAY
Yüzde 9.25 oranında artışla 27.86 lira fiyatla işlem gören hissede 879, 700 adet işlem
-
17:49NTHOL
Yüzde 6.85 oranında artışla 8.73 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 613, 786 adet işlem
-
17:48XU100
Endeks 2, 004 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 31, 085.00 milyon TL de
-
17:48MERKO
Yüzde 8.04 oranında artışla 3.36 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 309, 278 adet işlem