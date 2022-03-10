***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
10.03.2022 16:12
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009063
BIST
16:522.039
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -4,18
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.027
16:5214,8868
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,2383
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,9114
En Düşük
14,6097
16:5216,5535
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 0,2994
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
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16,6554
En Düşük
16,1888
16:52953,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 14,64
|Açılış
|: 956,05
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|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
962,63
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler16:50
|UZERB
|42,90
|443.708
|% 10,00
|
|OTTO
|34,98
|943.131
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|2.649.838
|% 9,98
|
|ARDYZ
|5,30
|115.266.242
|% 9,96
|
|GRSEL
|9,97
|1.352.221
|% 9,92
|
|NTHOL
|9,09
|74.162.682
|% -6,19
|
|OZKGY
|7,39
|51.477.877
|% -6,10
|
|OZKGY
|7,39
|51.477.877
|% -6,10
|
|SKTAS
|3,12
|22.403.741
|% -5,17
|
|YBTAS
|17.001,10
|205.526
|% -4,38
|
|KRDMD
|15,03
|4.222.963.551
|% 4,88
|
|THYAO
|25,88
|3.142.309.615
|% -0,99
|
|SASA
|54,15
|2.160.873.633
|% -2,96
|
|TUPRS
|203,40
|1.876.836.337
|% 3,78
|
|EREGL
|34,26
|1.621.168.493
|% 1,18
|
|KRDMD
|15,03
|4.222.963.551
|% 4,88
|
|DOHOL
|3,12
|639.648.447
|% -0,95
|
|EKGYO
|2,14
|431.493.880
|% -1,83
|
|ODAS
|1,48
|256.675.421
|% -0,67
|
|YKBNK
|3,70
|509.456.886
|% -1,07
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8719
|14,8803
|% 1,58
|
|Euro
|16,5027
|16,5457
|% 1,79
|
|Sterlin
|19,5811
|19,6793
|% 1,77
|
|Frank
|16,0092
|16,1056
|% 1,71
|
|Riyal
|3,9603
|3,9802
|% 1,80
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.007
|15,74
|
|Altın Gr.
|959
|960
|20,97
|
|Cumhuriyet
|6.350
|6.446
|151,00
|
|Tam
|6.318
|6.480
|169,17
|
|Yarım
|3.054
|3.135
|81,84
|
|Çeyrek
|1.532
|1.567
|40,91
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,98
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,38
|12,40
|0,28
|
|B. Petrol
|116
|116
|5,04
|