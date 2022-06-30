***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
30.06.2022 16:44
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040391
BIST
16:372.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 12,42
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.428
En Düşük
2.368
16:3716,6917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0535
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
16:3717,4094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0217
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,2330
16:37975,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,63
|Açılış
|: 975,63
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler16:35
|BMSCH
|10,89
|117.404.460
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,90
|8.934.717
|% 9,99
|
|RTALB
|7,46
|100.903.028
|% 9,87
|
|GESAN
|42,66
|247.327.019
|% 9,33
|
|MERIT
|32,20
|19.266.497
|% 9,23
|
|LIDFA
|11,34
|30.921.702
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.600.779
|% -9,98
|
|BERA
|14,62
|489.408.069
|% -8,11
|
|BASCM
|3,51
|323.179
|% -7,14
|
|ULUSE
|207,00
|19.184.262
|% -7,05
|
|EKGYO
|2,69
|933.366.873
|% 6,32
|
|TUPRS
|265,80
|856.162.495
|% 1,33
|
|KOZAL
|170,60
|665.210.796
|% -1,56
|
|YKBNK
|4,35
|659.294.063
|% 1,40
|
|BERA
|14,62
|489.408.069
|% -8,11
|
|EKGYO
|2,69
|933.366.873
|% 6,32
|
|YKBNK
|4,35
|659.294.063
|% 1,40
|
|ODAS
|2,88
|421.838.162
|% -0,69
|
|HALKB
|4,98
|327.834.503
|% -1,58
|
|VAKBN
|3,60
|191.535.915
|% -1,64
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6866
|16,6958
|% 0,35
|
|Euro
|17,3903
|17,4114
|% 0,14
|
|Sterlin
|20,2101
|20,3115
|% 0,46
|
|Frank
|17,3817
|17,4864
|% 0,12
|
|Riyal
|4,4299
|4,4522
|% 0,16
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|0,72
|
|Altın Gr.
|974
|974
|1,29
|
|Cumhuriyet
|6.513
|6.612
|13,00
|
|Tam
|6.491
|6.590
|-51,00
|
|Yarım
|3.177
|3.222
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.591
|1.611
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,56
|20,59
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,03
|-0,08
|
|B. Petrol
|111
|111
|-1,04
|