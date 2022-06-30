***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
30.06.2022 16:49
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
0
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040392
BIST
17:192.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 9,41
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.428
En Düşük
2.368
17:1916,6771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0389
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
17:1917,4114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0237
|Açılış
|: 17,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,2330
17:19973,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,72
|Açılış
|: 973,72
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler17:17
|BMSCH
|10,89
|120.176.215
|% 10,00
|
|RTALB
|7,46
|101.051.214
|% 9,87
|
|NUGYO
|5,02
|101.191.559
|% 9,85
|
|YGGYO
|22,82
|10.203.382
|% 9,61
|
|GESAN
|42,68
|264.234.168
|% 9,38
|
|LIDFA
|11,34
|31.113.530
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.761.301
|% -9,98
|
|BERA
|14,62
|579.865.517
|% -8,11
|
|ORCAY
|17,00
|148.808.518
|% -7,36
|
|COSMO
|10,70
|358.725
|% -7,28
|
|THYAO
|46,56
|4.525.670.264
|% 0,82
|
|SISE
|21,50
|3.019.661.912
|% 3,97
|
|EREGL
|27,06
|1.550.508.529
|% 1,96
|
|ASELS
|23,10
|1.198.596.148
|% 1,85
|
|KRDMD
|11,38
|1.180.476.662
|% 1,97
|
|EKGYO
|2,68
|988.591.365
|% 5,93
|
|YKBNK
|4,36
|735.397.465
|% 1,63
|
|TSKB
|2,02
|327.349.730
|% 0,00
|
|ODAS
|2,89
|448.447.449
|% -0,34
|
|SISE
|21,50
|3.019.661.912
|% 3,97
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6676
|16,6785
|% 0,24
|
|Euro
|17,3850
|17,4100
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,2512
|20,3528
|% 0,67
|
|Frank
|17,3915
|17,4962
|% 0,18
|
|Riyal
|4,4340
|4,4562
|% 0,25
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|-5,56
|
|Altın Gr.
|974
|974
|1,18
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.483
|6.576
|-65,00
|
|Yarım
|3.173
|3.215
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.589
|1.607
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|20,31
|20,34
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|10,96
|10,98
|-0,14
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,45
|
Seans Raporu
17:17
daha fazla
-
17:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, VESTL, HALKB
-
17:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 21 artarak (% 0.24 ) 2, 140
-
17:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RTALB, BMSCH, NUGYO
-
17:32
EKGYO, OLMK, YGGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:32
ECILC, KNFRT, BERA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında