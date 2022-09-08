***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
08.09.2022 16:49
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061579
BIST
17:243.465
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 62,32
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
17:2418,2383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0232
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2433
En Düşük
18,2142
17:2418,2040
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0356
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1283
17:241.000,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -6,64
|Açılış
|: 1.000,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
1.000,31
BIST En Aktif Hisseler17:24
|UNLU
|6,93
|49.521.497
|% 10,00
|
|VAKBN
|11,78
|1.225.000.635
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|73.666.279
|% 9,98
|
|EUKYO
|4,41
|11.009.281
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|HEDEF
|9,81
|44.323.655
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|SANEL
|9,93
|2.039.133
|% -5,07
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|YUNSA
|50,05
|56.096.734
|% -4,21
|
|AKBNK
|15,38
|13.048.229.520
|% -1,98
|
|YKBNK
|8,52
|11.219.992.128
|% 8,67
|
|THYAO
|73,95
|7.944.877.113
|% -1,00
|
|GARAN
|24,56
|4.863.546.835
|% 1,91
|
|ISCTR
|11,31
|4.847.224.603
|% 9,91
|
|YKBNK
|8,52
|11.219.992.128
|% 8,67
|
|EKGYO
|4,99
|4.595.575.391
|% 2,25
|
|AKBNK
|15,38
|13.048.229.520
|% -1,98
|
|ISCTR
|11,31
|4.847.224.603
|% 9,91
|
|HALKB
|12,51
|3.199.177.082
|% 9,93
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2332
|18,2383
|% 0,13
|
|Euro
|18,1947
|18,2040
|% -0,20
|
|Sterlin
|20,8918
|20,9966
|% -0,35
|
|Frank
|18,6842
|18,7968
|% 0,51
|
|Riyal
|4,8373
|4,8616
|% 0,04
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-13,51
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.001
|-6,64
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|-6,00
|
|Tam
|6.752
|6.819
|-76,00
|
|Yarım
|3.290
|3.331
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.668
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,36
|18,38
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,79
|-0,03
|
|B. Petrol
|89,04
|89,04
|1,04
|
Seans Raporu
17:24
daha fazla
-
17:40AKSUE
Yüzde 6.13 oranında artışla 32.90 lira fiyatla işlem gören hissede 718, 458 adet işlem
-
17:39SELGD
Yüzde 8.38 oranında artışla 6.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 328 adet işlem
-
17:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 53 artarak (% 1.66 ) 3, 090
-
17:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YONGA, DESA, VAKBN, ROYAL, ISCTR, MTRKS, EUKYO, UNLU, HALKB
-
17:37
PGSUS, UNLU, HKTM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında