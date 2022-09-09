***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
09.09.2022 14:14
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061915
BIST
14:283.530
En Yüksek
|Değişim
|: 2,71%
|| 93,06
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
14:2818,2435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0205
|Açılış
|: 18,2830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
14:2818,3488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1194
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
14:281.013,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 11,78
|Açılış
|: 1.013,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler14:26
|GARAN
|26,18
|2.845.329.295
|% 10,00
|
|HALKB
|13,76
|1.385.422.514
|% 9,99
|
|ISCTR
|12,44
|3.654.756.253
|% 9,99
|
|GRNYO
|4,96
|3.139.834
|% 9,98
|
|KLNMA
|20,88
|3.617.250
|% 9,95
|
|DIRIT
|3,25
|180.487
|% -7,67
|
|HEDEF
|9,14
|34.288.467
|% -6,83
|
|MTRKS
|35,88
|41.546.785
|% -5,93
|
|BRMEN
|3,70
|462.437
|% -5,61
|
|DOGUB
|9,67
|4.837.039
|% -4,82
|
|AKBNK
|15,99
|11.406.930.514
|% 5,54
|
|YKBNK
|9,16
|6.824.241.270
|% 7,64
|
|EREGL
|33,04
|5.259.437.986
|% 6,93
|
|THYAO
|74,15
|4.136.377.327
|% 1,58
|
|EKGYO
|5,16
|3.942.698.952
|% 5,52
|
|EKGYO
|5,16
|3.942.698.952
|% 5,52
|
|YKBNK
|9,16
|6.824.241.270
|% 7,64
|
|AKBNK
|15,99
|11.406.930.514
|% 5,54
|
|ISCTR
|12,44
|3.654.756.253
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,24
|3.588.236.016
|% 9,79
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2330
|18,2383
|% 0,08
|
|Euro
|18,3397
|18,3432
|% 0,62
|
|Sterlin
|21,0789
|21,1846
|% 0,83
|
|Frank
|18,9238
|19,0378
|% 1,14
|
|Riyal
|4,8387
|4,8630
|% 0,06
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|17,94
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.014
|12,01
|
|Cumhuriyet
|6.765
|6.867
|37,00
|
|Tam
|6.800
|6.871
|42,00
|
|Yarım
|3.313
|3.359
|21,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.679
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,72
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,00
|0,12
|
|B. Petrol
|90,97
|90,97
|1,82
|
Seans Raporu
14:26
daha fazla
-
14:41GRNYO
Yüzde 9.98 oranında artışla 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 633, 031 adet işlem
-
14:40GARFA
Yüzde 7.73 oranında artışla 17.97 lira fiyatla işlem gören hissede 505, 474 adet işlem
-
14:39ICBCT
Yüzde 5.85 oranında artışla 8.68 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 308, 787 adet işlem
-
14:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 91, 03 artarak (% 2.97 ) 3, 161
-
14:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISCTR, KLNMA, GARAN, HALKB, GRNYO, VAKBN, HURGZ