***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
09.09.2022 14:14
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
0
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061914
BIST
14:143.527
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 89,86
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
14:1418,2507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0277
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
14:1418,3648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1354
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
14:141.012,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 11,11
|Açılış
|: 1.012,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler14:12
|GARAN
|26,18
|2.842.878.140
|% 10,00
|
|HALKB
|13,76
|1.384.797.149
|% 9,99
|
|ISCTR
|12,44
|3.641.614.239
|% 9,99
|
|GRNYO
|4,96
|3.139.834
|% 9,98
|
|KLNMA
|20,88
|3.617.250
|% 9,95
|
|DIRIT
|3,25
|180.487
|% -7,67
|
|HEDEF
|9,13
|33.577.336
|% -6,93
|
|MTRKS
|35,88
|40.786.812
|% -5,93
|
|BRMEN
|3,70
|462.437
|% -5,61
|
|DOGUB
|9,67
|4.720.488
|% -4,82
|
|AKBNK
|15,97
|11.196.714.505
|% 5,41
|
|YKBNK
|9,17
|6.769.178.558
|% 7,76
|
|EREGL
|32,80
|4.901.429.083
|% 6,15
|
|THYAO
|74,35
|4.024.958.534
|% 1,85
|
|EKGYO
|5,20
|3.750.760.847
|% 6,34
|
|YKBNK
|9,17
|6.769.178.558
|% 7,76
|
|EKGYO
|5,20
|3.750.760.847
|% 6,34
|
|AKBNK
|15,97
|11.196.714.505
|% 5,41
|
|ISCTR
|12,44
|3.641.614.239
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,18
|3.375.029.393
|% 9,33
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2291
|18,2450
|% 0,12
|
|Euro
|18,3578
|18,3683
|% 0,76
|
|Sterlin
|21,0761
|21,1818
|% 0,82
|
|Frank
|18,9226
|19,0366
|% 1,13
|
|Riyal
|4,8380
|4,8622
|% 0,04
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|19,10
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|10,75
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.865
|35,00
|
|Tam
|6.792
|6.863
|34,00
|
|Yarım
|3.310
|3.350
|12,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.676
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,73
|18,75
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,99
|0,11
|
|B. Petrol
|90,91
|90,91
|1,76
|