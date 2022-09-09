***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
09.09.2022 14:14
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061913
BIST
14:043.533
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 95,16
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
14:0418,2497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0267
|Açılış
|: 18,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
14:0418,3628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1334
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
14:041.012,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 10,55
|Açılış
|: 1.012,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler14:02
|GARAN
|26,18
|2.840.853.745
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,44
|3.632.701.514
|% 9,99
|
|HALKB
|13,76
|1.382.143.974
|% 9,99
|
|GRNYO
|4,96
|3.139.834
|% 9,98
|
|VAKBN
|12,95
|261.579.076
|% 9,93
|
|DIRIT
|3,25
|180.487
|% -7,67
|
|HEDEF
|9,19
|32.840.211
|% -6,32
|
|MTRKS
|35,84
|40.409.794
|% -6,03
|
|BRMEN
|3,70
|462.437
|% -5,61
|
|ROYAL
|4,93
|5.322.492
|% -5,37
|
|AKBNK
|16,07
|10.740.643.802
|% 6,07
|
|YKBNK
|9,19
|6.682.707.385
|% 7,99
|
|EREGL
|32,54
|4.611.010.461
|% 5,31
|
|THYAO
|74,65
|3.979.767.907
|% 2,26
|
|ISCTR
|12,44
|3.632.701.514
|% 9,99
|
|YKBNK
|9,19
|6.682.707.385
|% 7,99
|
|AKBNK
|16,07
|10.740.643.802
|% 6,07
|
|EKGYO
|5,14
|3.383.416.576
|% 5,11
|
|ISCTR
|12,44
|3.632.701.514
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,11
|3.236.499.661
|% 8,79
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2324
|18,2391
|% 0,09
|
|Euro
|18,3562
|18,3659
|% 0,75
|
|Sterlin
|21,1125
|21,2183
|% 0,99
|
|Frank
|18,9296
|19,0436
|% 1,17
|
|Riyal
|4,8379
|4,8621
|% 0,04
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|17,69
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|12,24
|
|Cumhuriyet
|6.764
|6.866
|36,00
|
|Tam
|6.804
|6.873
|44,00
|
|Yarım
|3.315
|3.355
|17,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.678
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,71
|18,73
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,03
|0,15
|
|B. Petrol
|90,84
|90,84
|1,69
|