***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.09.2022 16:10
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065270
BIST
16:393.246
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -36,05
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.222
16:3918,4482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0342
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
16:3917,8945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0509
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
16:39975,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,39
|Açılış
|: 975,54
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler16:39
|USAK
|3,74
|139.649.034
|% 10,00
|
|GRNYO
|4,62
|7.310.201
|% 10,00
|
|SMRTG
|63,90
|367.899.961
|% 9,98
|
|ESCAR
|47,84
|15.350.014
|% 9,98
|
|ELITE
|27,60
|57.665.277
|% 9,96
|
|PINSU
|5,85
|24.265.695
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|1.510.382
|% -10,00
|
|ULUFA
|6,40
|1.121.408
|% -9,99
|
|ISGYO
|9,10
|371.528.863
|% -9,99
|
|GLBMD
|12,18
|11.472.637
|% -9,98
|
|VESTL
|37,68
|2.539.445.590
|% 5,37
|
|THYAO
|69,20
|2.366.701.995
|% -2,33
|
|SASA
|64,30
|2.269.686.752
|% 3,88
|
|HEKTS
|54,40
|1.721.888.008
|% 7,51
|
|ISCTR
|7,36
|1.458.169.909
|% -6,00
|
|EKGYO
|3,91
|886.356.474
|% -1,51
|
|SKBNK
|2,28
|516.008.783
|% -9,88
|
|YKBNK
|6,71
|1.432.412.757
|% -3,31
|
|KATMR
|1,80
|363.290.581
|% 9,76
|
|ZOREN
|4,59
|974.209.883
|% 2,68
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4386
|18,4482
|% 0,19
|
|Euro
|17,8566
|17,8945
|% 0,29
|
|Sterlin
|19,9905
|20,0907
|% 0,32
|
|Frank
|18,6027
|18,7147
|% -0,40
|
|Riyal
|4,8900
|4,9145
|% 0,22
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|1,38
|
|Altın Gr.
|976
|976
|2,66
|
|Cumhuriyet
|6.612
|6.712
|-23,00
|
|Tam
|6.651
|6.729
|-33,00
|
|Yarım
|3.236
|3.292
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.642
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,95
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|0,04
|
|B. Petrol
|85,62
|85,62
|0,59
|
Seans Raporu
16:39
daha fazla
-
16:54XU100
Endeks 3, 246 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 08 altında . İşlem hacmi 41, 958.00 milyon TL de
-
16:54ZRGYO
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 4.14 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 594, 563 adet işlem
-
16:53ISCTR
Yüzde -6.00 oranında düşüşle 7.36 lira fiyatla işlem gören hissede 195, 276, 142 adet işlem
-
16:50ULUUN
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 23.30 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 493, 224 adet işlem
-
16:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, VESTL, TTKOM