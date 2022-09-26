***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.09.2022 16:10
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065271
BIST
16:233.241
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -40,58
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.222
16:2318,4494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0354
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
16:2317,8844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0408
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
16:23976,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,25
|Açılış
|: 976,39
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler16:22
|GRNYO
|4,62
|7.290.576
|% 10,00
|
|ESCAR
|47,84
|15.342.599
|% 9,98
|
|ELITE
|27,60
|57.309.099
|% 9,96
|
|IHAAS
|71,20
|13.951.698
|% 9,96
|
|ERBOS
|137,00
|182.061.043
|% 9,95
|
|PINSU
|5,85
|24.230.021
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|1.510.382
|% -10,00
|
|ULUFA
|6,40
|1.108.454
|% -9,99
|
|ISGYO
|9,10
|371.398.597
|% -9,99
|
|GLBMD
|12,18
|11.466.133
|% -9,98
|
|VESTL
|37,64
|2.451.690.571
|% 5,26
|
|THYAO
|69,10
|2.271.569.354
|% -2,47
|
|SASA
|64,30
|2.222.367.367
|% 3,88
|
|HEKTS
|53,15
|1.614.846.553
|% 5,04
|
|ISCTR
|7,38
|1.374.430.450
|% -5,75
|
|SKBNK
|2,28
|515.803.401
|% -9,88
|
|KATMR
|1,80
|362.520.685
|% 9,76
|
|YKBNK
|6,69
|1.354.842.586
|% -3,60
|
|EKGYO
|3,87
|783.631.247
|% -2,52
|
|ZOREN
|4,66
|936.040.140
|% 4,25
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4420
|18,4514
|% 0,20
|
|Euro
|17,8587
|17,8852
|% 0,23
|
|Sterlin
|19,9704
|20,0705
|% 0,21
|
|Frank
|18,5959
|18,7079
|% -0,44
|
|Riyal
|4,8907
|4,9152
|% 0,23
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|1,63
|
|Altın Gr.
|977
|977
|3,78
|
|Cumhuriyet
|6.616
|6.716
|-19,00
|
|Tam
|6.658
|6.735
|-27,00
|
|Yarım
|3.239
|3.295
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.643
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,89
|18,92
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,20
|0,02
|
|B. Petrol
|85,57
|85,57
|0,54
|
Seans Raporu
16:22
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-
16:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 92 kaybederek (% -1.65 ) 2, 860
-
16:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KATMR, GRNYO, IHAAS, TEKTU, ERBOS, ALKIM, GSRAY, ESCAR, ELITE
-
16:34
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TSKB, GLBMD, ULUFA, SKBNK, COSMO, PINSU, INVEO, ISGYO
-
16:34
FENER, TEKTU, USAK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:34
ISCTR, EMNIS, KZBGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında