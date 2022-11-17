***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
17.11.2022 15:51
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080885
BIST
15:444.581
En Yüksek
|Değişim
|: -1,88%
|| -87,60
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
15:4418,6209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0315
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
15:4419,2542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0788
|Açılış
|: 19,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,2262
15:441.055,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -4,58
|Açılış
|: 1.055,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler15:42
|MTRKS
|42,90
|132.845.828
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|69.481.237
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|69.481.237
|% 10,00
|
|DOKTA
|67,15
|46.263.876
|% 9,99
|
|BRLSM
|26,88
|131.328.563
|% 9,98
|
|DOGUB
|7,74
|27.703.142
|% -10,00
|
|SILVR
|23,76
|16.654.789
|% -10,00
|
|SASA
|167,70
|1.294.728.924
|% -9,98
|
|HEKTS
|46,14
|900.225.608
|% -9,97
|
|SMRTG
|127,50
|159.248.494
|% -9,96
|
|THYAO
|108,30
|9.333.899.683
|% 3,54
|
|EREGL
|37,46
|5.726.474.373
|% 1,13
|
|ASELS
|41,24
|4.958.531.595
|% 3,51
|
|KONTR
|194,70
|4.330.708.116
|% -9,69
|
|VAKBN
|9,65
|2.792.131.634
|% -6,22
|
|EKGYO
|5,53
|1.626.455.466
|% 0,00
|
|ALBRK
|3,14
|932.033.681
|% 1,95
|
|VAKBN
|9,65
|2.792.131.634
|% -6,22
|
|HALKB
|9,88
|2.621.646.816
|% -3,89
|
|ISCTR
|9,57
|2.405.551.431
|% -3,53
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6136
|18,6250
|% 0,19
|
|Euro
|19,2214
|19,2310
|% -0,53
|
|Sterlin
|21,9195
|22,0294
|% -0,76
|
|Frank
|19,5374
|19,6550
|% -0,33
|
|Riyal
|4,9388
|4,9636
|% 0,18
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|-11,61
|
|Altın Gr.
|1.056
|1.056
|-3,98
|
|Cumhuriyet
|7.054
|7.161
|-43,00
|
|Tam
|7.025
|7.138
|-24,00
|
|Yarım
|3.412
|3.489
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.706
|1.744
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,00
|21,03
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|12,60
|12,62
|-0,21
|
|B. Petrol
|91,53
|91,53
|-1,33
|
Seans Raporu
15:42
daha fazla
-
15:57YYLGD
Yüzde -6.89 oranında düşüşle 32.16 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 074, 849 adet işlem
-
15:55KONTR
Yüzde -9.69 oranında düşüşle 194.70 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 193, 962 adet işlem
-
15:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -98, 9 kaybederek (% -1.94 ) 4, 997
-
15:53XU100
Endeks 4, 581 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 88 altında . İşlem hacmi 83, 971.00 milyon TL de
-
15:53IHEVA
Yüzde -6.41 oranında düşüşle 2.19 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 430, 193 adet işlem