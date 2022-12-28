***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
28.12.2022 13:41
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090580
BIST
14:005.398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -36,39
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
14:0018,7156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0447
|Açılış
|: 18,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
14:0019,9292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0425
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
14:001.084,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,80
|Açılış
|: 1.084,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler13:58
|COSMO
|115,60
|7.021.544
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.522.865
|% 9,99
|
|UZERB
|168,40
|1.738.162
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.066.078
|% 9,97
|
|BRKVY
|36,68
|486.642.976
|% 9,89
|
|PLTUR
|17,36
|15.813.519
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.304.277
|% -9,89
|
|IMASM
|220,10
|109.887.611
|% -9,42
|
|KOZAL
|602,70
|4.093.713.167
|% -9,08
|
|CMBTN
|563,10
|37.644.175
|% -8,30
|
|KOZAL
|602,70
|4.093.713.167
|% -9,08
|
|THYAO
|140,40
|3.598.928.861
|% -1,89
|
|ENKAI
|32,08
|3.340.674.659
|% 4,97
|
|ASELS
|58,15
|2.594.019.006
|% 0,35
|
|KRDMD
|17,97
|2.483.564.770
|% 1,18
|
|EKGYO
|8,20
|1.445.545.500
|% -1,32
|
|KRDMD
|17,97
|2.483.564.770
|% 1,18
|
|YKBNK
|11,75
|1.590.947.665
|% -0,51
|
|ISCTR
|12,87
|1.624.954.438
|% -0,92
|
|SKBNK
|3,03
|350.036.276
|% -1,62
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7047
|18,7156
|% 0,24
|
|Euro
|19,9068
|19,9292
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,4921
|22,6049
|% 0,47
|
|Frank
|20,0654
|20,1863
|% 0,28
|
|Riyal
|4,9620
|4,9869
|% 0,20
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|-9,16
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|-4,17
|
|Cumhuriyet
|7.289
|7.399
|-1,00
|
|Tam
|7.324
|7.374
|-25,00
|
|Yarım
|3.547
|3.611
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.779
|1.805
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,88
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,31
|-0,13
|
|B. Petrol
|84,11
|84,11
|-0,57
|