***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.01.2023 18:34
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon izahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092691
BIST
18:055.627
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -34,53
|Açılış
|: 5.698
|
|Önceki Kapanış
|: 5.661
|
5.705
En Düşük
5.610
18:0518,7337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0207
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8900
|
18,7607
En Düşük
18,6435
18:0519,8177
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,1433
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1600
|
20,1228
En Düşük
19,7228
18:051.106,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 9,25
|Açılış
|: 1.106,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097,64
|
1.114,12
En Düşük
1.093,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|45,78
|249.719.315
|% 10,00
|
|ADEL
|123,20
|76.091.277
|% 10,00
|
|BFREN
|4.755,30
|42.750.243
|% 10,00
|
|BRKO
|5,50
|3.260.056
|% 10,00
|
|AHGAZ
|96,35
|2.193.308.866
|% 9,99
|
|MARTI
|6,75
|39.937.689
|% -10,00
|
|ULUFA
|9,00
|56.938.750
|% -10,00
|
|SAMAT
|19,12
|94.760.110
|% -9,98
|
|EDIP
|11,81
|52.132.264
|% -9,98
|
|SANEL
|22,66
|55.514.000
|% -9,94
|
|EREGL
|42,24
|11.466.523.341
|% -1,26
|
|THYAO
|147,40
|10.925.716.712
|% 0,41
|
|KRDMD
|18,81
|9.221.462.244
|% 1,57
|
|ASELS
|69,10
|8.940.408.395
|% 6,97
|
|EKGYO
|9,42
|8.598.179.592
|% -0,84
|
|EKGYO
|9,42
|8.598.179.592
|% -0,84
|
|KRDMD
|18,81
|9.221.462.244
|% 1,57
|
|PETKM
|20,48
|6.992.769.481
|% 0,20
|
|YKBNK
|11,73
|3.553.385.374
|% -2,09
|
|EREGL
|42,24
|11.466.523.341
|% -1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7257
|18,7315
|% 0,10
|
|Euro
|19,8034
|19,8167
|% -0,72
|
|Sterlin
|22,4471
|22,5597
|% -0,14
|
|Frank
|19,9465
|20,0667
|% -1,07
|
|Riyal
|4,9663
|4,9912
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.833
|8,50
|
|Altın Gr.
|1.107
|1.108
|9,88
|
|Cumhuriyet
|7.471
|7.584
|61,00
|
|Tam
|7.494
|7.568
|59,00
|
|Yarım
|3.629
|3.700
|29,00
|
|Çeyrek
|1.820
|1.850
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,10
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,59
|14,61
|0,17
|
|B. Petrol
|84,93
|84,93
|-0,98
|