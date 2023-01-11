***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.01.2023 09:55
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Açıklamalar
Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099823
BIST
11:085.001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 12,84
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.889
11:0818,7844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0106
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
11:0820,1792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0175
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,3201
En Düşük
20,0482
11:081.136,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,16
|Açılış
|: 1.136,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler11:08
|SDTTR
|56,65
|3.933.776
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.050.631
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|890.097
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,86
|36.667.644
|% 9,93
|
|DOGUB
|11,35
|15.486.824
|% 7,18
|
|POLTK
|1.737,60
|18.016.968
|% -10,00
|
|CEOEM
|18,31
|12.467.748
|% -9,98
|
|FLAP
|12,18
|40.032.474
|% -9,98
|
|VKING
|29,98
|349.447
|% -9,97
|
|KATMR
|2,11
|227.231.977
|% -9,05
|
|THYAO
|132,10
|3.228.952.755
|% 0,69
|
|ASELS
|57,65
|1.758.901.888
|% -0,86
|
|EREGL
|38,32
|1.705.542.501
|% 1,22
|
|TUPRS
|484,90
|1.279.912.164
|% 2,02
|
|KRDMD
|18,30
|1.247.801.276
|% 0,88
|
|EKGYO
|8,54
|1.027.030.451
|% 0,47
|
|KATMR
|2,11
|227.231.977
|% -9,05
|
|YKBNK
|9,56
|738.564.628
|% 0,31
|
|KRDMD
|18,30
|1.247.801.276
|% 0,88
|
|SKBNK
|2,71
|170.397.551
|% -0,73
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7816
|18,7844
|% 0,06
|
|Euro
|20,1726
|20,1792
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,7686
|22,8828
|% 0,10
|
|Frank
|20,2929
|20,4151
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9864
|5,0114
|% 0,02
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|4,07
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|2,92
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.685
|7.751
|16,00
|
|Yarım
|3.733
|3.792
|8,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.896
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,45
|0,18
|
|B. Petrol
|79,73
|79,73
|-0,37
|
Seans Raporu
11:08
daha fazla
-
11:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, TAVHL, ARCLK
-
11:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 13 artarak (% 0.25 ) 4, 430
-
11:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUFA, BALAT, SDTTR, ONCSM
-
11:23
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CEOEM, POLTK, VKING, FLAP
-
11:23
BALAT, ONCSM, DOGUB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında