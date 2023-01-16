***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
16.01.2023 13:58
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102497
BIST
13:455.112
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 127,09
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.119
En Düşük
4.981
13:4518,7898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0075
|Açılış
|: 19,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
13:4520,3550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0041
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
13:451.157,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,31
|Açılış
|: 1.157,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler13:45
|AKCNS
|53,35
|39.318.555
|% 10,00
|
|SDTTR
|75,35
|344.419.157
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|2.808.792
|% 10,00
|
|DAGI
|6,05
|5.567.099
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|19.408.196
|% 10,00
|
|ATSYH
|113,30
|1.886.688
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,04
|4.629.227
|% -7,85
|
|SNPAM
|15,57
|111.444
|% -6,65
|
|BRKO
|5,40
|153.641
|% -4,59
|
|DOGUB
|12,11
|28.169.790
|% -4,57
|
|THYAO
|140,60
|4.981.441.271
|% 4,38
|
|KOZAL
|569,40
|3.140.637.388
|% 7,23
|
|ASELS
|57,55
|2.646.226.248
|% 4,16
|
|EREGL
|40,68
|2.352.198.002
|% 0,79
|
|TUPRS
|527,30
|2.323.062.062
|% 3,35
|
|ODAS
|8,88
|2.140.717.220
|% -3,90
|
|EKGYO
|7,99
|1.739.649.897
|% 1,40
|
|YKBNK
|9,48
|1.428.708.258
|% 2,93
|
|KRDMD
|18,88
|2.061.956.353
|% 1,12
|
|ISCTR
|11,06
|1.141.812.124
|% 2,41
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7864
|18,7898
|% 0,04
|
|Euro
|20,3482
|20,3550
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,8778
|22,9925
|% -0,14
|
|Frank
|20,2133
|20,3351
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9862
|5,0112
|% 0,02
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|-4,31
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.158
|-2,48
|
|Cumhuriyet
|7.800
|7.918
|-58,00
|
|Tam
|7.833
|7.890
|80,00
|
|Yarım
|3.817
|3.861
|39,00
|
|Çeyrek
|1.914
|1.930
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,20
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|14,59
|14,61
|-0,05
|
|B. Petrol
|84,97
|84,97
|-0,31
|