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***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

16.01.2023 13:58
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102497


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13:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.916 1.917 -4,31  
Altın Gr. 1.157 1.158 -2,48  
Cumhuriyet 7.800 7.918 -58,00  
Tam 7.833 7.890 80,00  
Yarım 3.817 3.861 39,00  
Çeyrek 1.914 1.930 19,00  
Gümüş.Ons 24,16 24,20 -0,10  
Gümüş Gr. 14,59 14,61 -0,05  
B. Petrol 84,97 84,97 -0,31  
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