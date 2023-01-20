***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.01.2023 11:16
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103377
BIST
11:215.493
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 70,45
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.497
En Düşük
5.436
11:2118,8090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0206
|Açılış
|: 19,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
11:2120,3940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0495
|Açılış
|: 20,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
11:211.169,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,42
|Açılış
|: 1.169,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler11:19
|OTTO
|108,90
|5.990
|% 10,00
|
|PKART
|28,64
|35.232.668
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|18.492.375
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|2.798.178
|% 9,96
|
|IDGYO
|4,00
|7.698.488
|% 9,89
|
|PRDGS
|8,73
|41.741.827
|% -6,03
|
|YYAPI
|2,84
|21.223.406
|% -4,70
|
|ARMDA
|293,00
|7.076.494
|% -4,59
|
|ZOREN
|5,87
|357.193.466
|% -4,55
|
|ATSYH
|105,80
|635.223
|% -4,34
|
|THYAO
|155,20
|2.752.835.760
|% 0,39
|
|EREGL
|41,00
|2.124.392.841
|% 1,59
|
|TCELL
|40,16
|1.489.739.163
|% 7,61
|
|AKBNK
|18,09
|1.266.355.124
|% 2,84
|
|ASELS
|62,45
|1.259.917.688
|% 1,22
|
|EKGYO
|8,60
|1.055.707.112
|% 2,02
|
|SKBNK
|2,93
|283.945.620
|% 2,81
|
|YKBNK
|9,95
|870.088.886
|% 2,58
|
|AKBNK
|18,09
|1.266.355.124
|% 2,84
|
|TSKB
|4,72
|295.385.167
|% 5,36
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8001
|18,8110
|% 0,12
|
|Euro
|20,3882
|20,3952
|% 0,25
|
|Sterlin
|23,1991
|23,3154
|% -0,04
|
|Frank
|20,4725
|20,5958
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9904
|5,0154
|% 0,06
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|-0,45
|
|Altın Gr.
|1.169
|1.169
|1,15
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-32,00
|
|Tam
|7.932
|7.992
|4,00
|
|Yarım
|3.865
|3.911
|2,00
|
|Çeyrek
|1.938
|1.955
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,02
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,54
|14,56
|0,12
|
|B. Petrol
|86,97
|86,97
|0,81
|