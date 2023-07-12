***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
12.07.2023 13:43
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170831
BIST
'
14:046.342
En Düşük
|Değişim
|: -0,33%
|| -21,30
|Açılış
|: 6.361
|
|Önceki Kapanış
|: 6.363
|
6.287
En Yüksek
6.379
14:0426,1405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0471
|Açılış
|: 26,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1800
|
26,2030
En Düşük
26,0480
14:0428,8123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0757
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
28,8728
En Düşük
28,3967
14:041.626,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,76
|Açılış
|: 1.626,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.622,32
|
1.630,39
En Düşük
1.619,42
BIST En Aktif Hisseler14:04
|VKING
|46,42
|66.401.769
|% 10,00
|
|AYCES
|242,30
|40.637.815
|% 9,99
|
|EUYO
|11,34
|7.399.983
|% 9,99
|
|TETMT
|391,30
|16.208.975
|% 9,98
|
|BAYRK
|6,83
|36.696.964
|% 9,98
|
|PRZMA
|30,46
|3.797.357
|% -9,99
|
|CANTE
|26,56
|997.547.639
|% -9,97
|
|IHAAS
|22,26
|137.833.200
|% -8,40
|
|KENT
|173,10
|923.622
|% -8,17
|
|TERA
|24,74
|55.877.323
|% -6,29
|
|YKBNK
|13,89
|4.354.902.720
|% 1,98
|
|ISCTR
|14,71
|3.878.566.215
|% 1,31
|
|AKBNK
|22,82
|3.695.823.395
|% 4,30
|
|THYAO
|212,70
|3.524.823.229
|% -1,21
|
|ASTOR
|81,75
|2.988.493.024
|% 2,06
|
|YKBNK
|13,89
|4.354.902.720
|% 1,98
|
|EKGYO
|8,51
|2.531.264.702
|% 1,19
|
|ISCTR
|14,71
|3.878.566.215
|% 1,31
|
|SKBNK
|2,99
|673.937.795
|% 0,34
|
|AKBNK
|22,82
|3.695.823.395
|% 4,30
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1339
|26,1405
|% 0,18
|
|Euro
|28,8037
|28,8123
|% 0,26
|
|Sterlin
|33,6724
|33,8413
|% 0,03
|
|Frank
|29,6506
|29,8293
|% 0,27
|
|Riyal
|6,9505
|6,9854
|% 0,14
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|2,30
|
|Altın Gr.
|1.626
|1.626
|3,64
|
|Cumhuriyet
|10.837
|11.000
|20,00
|
|Tam
|10.482
|10.670
|10,00
|
|Yarım
|5.241
|5.360
|5,00
|
|Çeyrek
|2.629
|2.680
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,17
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,44
|19,48
|0,05
|
|B. Petrol
|79,42
|79,42
|0,02
|
Seans Raporu
14:04
daha fazla
-
14:19ALKA
Yüzde -3.56 oranında düşüşle 28.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 466, 982 adet işlem
-
14:18IZINV
Yüzde -4.03 oranında düşüşle 37.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 030, 754 adet işlem
-
14:17BURVA
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 64.60 lira fiyatla işlem gören hissede 258, 640 adet işlem
-
14:16ALKA
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 28.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 464, 498 adet işlem
-
14:15XU100
Endeks 6, 336 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 42 altında . İşlem hacmi 68, 342.00 milyon TL de