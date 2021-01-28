***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.01.2021 15:36
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905324
BIST
16:511.480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 13,07
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
1.481
En Düşük
1.431
16:517,3670
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0469
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,4312
En Düşük
7,3569
16:518,9505
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0276
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9962
En Düşük
8,9183
16:51440,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,22
|Açılış
|: 440,15
|
|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
440,19
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler16:51
|PKENT
|1.386,00
|2.487.061
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|2.854.086
|% 10,00
|
|KONTR
|53,30
|283.516.155
|% 9,99
|
|VERTU
|25,34
|145.214.075
|% 9,98
|
|MERIT
|144,40
|1.563.169
|% 9,98
|
|AYCES
|83,40
|3.502.633
|% -9,98
|
|INVEO
|133,70
|19.431.958
|% -9,97
|
|YAPRK
|102,20
|1.552.827
|% -9,96
|
|SNKRN
|24,08
|350.268
|% -9,95
|
|ATSYH
|7,45
|1.191.273
|% -9,92
|
|GARAN
|9,21
|1.946.879.268
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,31
|1.692.492.756
|% -1,70
|
|KRDMD
|6,69
|1.255.793.634
|% 2,92
|
|KOZAL
|113,80
|1.254.298.080
|% 0,26
|
|ODAS
|3,79
|1.169.640.541
|% -3,32
|
|EKGYO
|2,31
|1.692.492.756
|% -1,70
|
|TSKB
|1,79
|677.750.299
|% 0,00
|
|ODAS
|3,79
|1.169.640.541
|% -3,32
|
|YKBNK
|2,90
|830.557.482
|% 0,69
|
|IHLGM
|1,38
|312.528.463
|% 0,00
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3639
|7,3670
|% -0,63
|
|Euro
|8,9443
|8,9505
|% -0,31
|
|Sterlin
|10,0435
|10,0939
|% -0,67
|
|Frank
|8,2510
|8,3007
|% -0,66
|
|Riyal
|1,9613
|1,9711
|% -0,45
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|15,07
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-1,97
|
|Cumhuriyet
|2.900
|2.944
|-6,00
|
|Tam
|2.886
|2.958
|-6,33
|
|Yarım
|1.395
|1.431
|-3,06
|
|Çeyrek
|700
|715
|-1,53
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,10
|0,88
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,02
|0,02
|
|B. Petrol
|55,69
|55,69
|0,16
|
Seans Raporu
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