***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
01.08.2022 19:17
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050667
BIST
12:362.655
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,74
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.649
12:3617,9506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0648
|Açılış
|: 17,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
12:3618,3949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0262
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
12:361.024,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,42
|Açılış
|: 1.024,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.026,15
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler12:36
|ORMA
|33,44
|144.795
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|461.171.445
|% 9,98
|
|YBTAS
|25.162,00
|1.685.854
|% 9,97
|
|COSMO
|15,05
|170.306
|% 9,93
|
|YONGA
|24,90
|93.699
|% 9,31
|
|YAYLA
|5,07
|4.318.068
|% -9,95
|
|SERVE
|30,20
|302.000
|% -7,08
|
|TATGD
|17,47
|56.379.791
|% -7,07
|
|LIDFA
|7,70
|14.807.989
|% -6,55
|
|YEOTK
|76,35
|60.597.027
|% -6,32
|
|THYAO
|52,05
|2.119.506.066
|% 1,07
|
|SASA
|48,94
|1.714.031.157
|% 5,25
|
|SISE
|22,74
|1.191.014.339
|% -1,56
|
|EREGL
|27,90
|769.370.200
|% -0,50
|
|HEKTS
|34,66
|543.648.695
|% 1,94
|
|EKGYO
|3,13
|497.050.470
|% -0,32
|
|TSKB
|2,68
|371.485.160
|% 1,90
|
|SKBNK
|1,71
|178.626.282
|% 1,18
|
|YKBNK
|4,83
|493.572.054
|% -0,41
|
|ODAS
|3,88
|319.247.425
|% -0,26
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9476
|17,9506
|% 0,36
|
|Euro
|18,3772
|18,3949
|% 0,14
|
|Sterlin
|21,8500
|21,9596
|% -0,07
|
|Frank
|18,7903
|18,9035
|% 0,12
|
|Riyal
|4,7634
|4,7873
|% 0,26
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|2,15
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|3,94
|
|Cumhuriyet
|6.803
|6.906
|29,00
|
|Tam
|6.833
|6.886
|3,00
|
|Yarım
|3.329
|3.367
|2,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.683
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,28
|20,31
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|-0,02
|
|B. Petrol
|99
|99
|-0,54
|