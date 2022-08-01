***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
01.08.2022 19:27
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050681
BIST
12:472.657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,61
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.649
12:4717,9533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0675
|Açılış
|: 17,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
12:4718,3973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0286
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
12:471.024,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,58
|Açılış
|: 1.024,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.026,15
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler12:45
|ORMA
|33,44
|144.795
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|461.519.816
|% 9,98
|
|YBTAS
|25.162,00
|1.685.854
|% 9,97
|
|COSMO
|15,05
|170.306
|% 9,93
|
|YONGA
|24,90
|93.699
|% 9,31
|
|YAYLA
|5,07
|4.546.462
|% -9,95
|
|SERVE
|30,20
|302.000
|% -7,08
|
|TATGD
|17,49
|57.193.609
|% -6,97
|
|ISGYO
|19,10
|152.813.119
|% -6,83
|
|YEOTK
|76,35
|66.530.472
|% -6,32
|
|THYAO
|52,15
|2.235.012.786
|% 1,26
|
|SASA
|48,72
|1.781.789.446
|% 4,77
|
|SISE
|22,74
|1.210.535.009
|% -1,56
|
|EREGL
|27,90
|808.411.317
|% -0,50
|
|HEKTS
|34,54
|554.645.156
|% 1,59
|
|EKGYO
|3,13
|500.044.591
|% -0,32
|
|TSKB
|2,68
|382.078.119
|% 1,90
|
|SKBNK
|1,69
|189.299.990
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,82
|523.141.677
|% -0,62
|
|ODAS
|3,91
|341.839.150
|% 0,51
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9487
|17,9535
|% 0,38
|
|Euro
|18,3821
|18,3953
|% 0,14
|
|Sterlin
|21,8624
|21,9720
|% -0,02
|
|Frank
|18,8043
|18,9176
|% 0,19
|
|Riyal
|4,7645
|4,7884
|% 0,28
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|1,93
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|3,94
|
|Cumhuriyet
|6.803
|6.906
|29,00
|
|Tam
|6.833
|6.886
|3,00
|
|Yarım
|3.329
|3.367
|2,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.683
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,27
|20,30
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|-0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,53
|