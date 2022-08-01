***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
01.08.2022 19:28
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050686
BIST
12:462.656
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,13
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.649
12:4617,9546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0688
|Açılış
|: 17,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
12:4618,3979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0292
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
12:461.023,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,21
|Açılış
|: 1.024,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.026,15
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler12:46
|ORMA
|33,44
|144.795
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|461.575.091
|% 9,98
|
|YBTAS
|25.162,00
|1.685.854
|% 9,97
|
|COSMO
|15,05
|170.306
|% 9,93
|
|CANTE
|62,80
|45.706.045
|% 9,31
|
|YAYLA
|5,07
|4.560.353
|% -9,95
|
|SERVE
|30,20
|302.000
|% -7,08
|
|ISGYO
|19,05
|157.632.745
|% -7,07
|
|TATGD
|17,51
|57.346.074
|% -6,86
|
|YEOTK
|76,60
|67.268.339
|% -6,01
|
|THYAO
|52,15
|2.255.080.312
|% 1,26
|
|SASA
|48,82
|1.793.663.105
|% 4,99
|
|SISE
|22,78
|1.223.759.180
|% -1,39
|
|EREGL
|27,92
|814.630.417
|% -0,43
|
|HEKTS
|34,54
|556.389.648
|% 1,59
|
|EKGYO
|3,13
|506.859.076
|% -0,32
|
|TSKB
|2,68
|384.510.000
|% 1,90
|
|SKBNK
|1,68
|197.050.721
|% -0,59
|
|YKBNK
|4,83
|524.460.505
|% -0,41
|
|ODAS
|3,91
|360.812.321
|% 0,51
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9473
|17,9546
|% 0,38
|
|Euro
|18,3826
|18,3979
|% 0,16
|
|Sterlin
|21,8512
|21,9608
|% -0,07
|
|Frank
|18,7965
|18,9098
|% 0,15
|
|Riyal
|4,7630
|4,7869
|% 0,25
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|1,83
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|4,01
|
|Cumhuriyet
|6.803
|6.906
|29,00
|
|Tam
|6.835
|6.886
|3,00
|
|Yarım
|3.331
|3.367
|2,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.683
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,27
|20,30
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|-0,01
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,43
|