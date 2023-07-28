***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2023 16:56
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
30/06/2023 Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176407
BIST
'
18:007.069
En Düşük
|Değişim
|: 3,11%
|| 213,12
|Açılış
|: 6.925
|
|Önceki Kapanış
|: 6.856
|
6.912
En Yüksek
7.097
18:0026,9437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0416
|Açılış
|: 27,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
26,9873
En Düşük
26,9061
18:0029,7237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1696
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,7818
En Düşük
29,4967
18:001.697,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 13,27
|Açılış
|: 1.697,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,70
|
1.699,76
En Düşük
1.682,47
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KCHOL
|134,20
|5.001.243.949
|% 10,00
|
|SDTTR
|238,80
|510.418.210
|% 10,00
|
|DERHL
|14,41
|87.191.672
|% 10,00
|
|QNBFL
|123,20
|1.595.598
|% 10,00
|
|AYCES
|198,00
|27.469.101
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,56
|51.689.586
|% -9,99
|
|AVHOL
|128,90
|6.212.980
|% -9,99
|
|EDIP
|26,30
|14.142.601
|% -9,99
|
|ITTFH
|4,92
|197.861.081
|% -9,89
|
|PENTA
|24,54
|2.359.472.787
|% -9,71
|
|THYAO
|235,30
|11.845.198.493
|% 2,98
|
|YKBNK
|14,10
|9.986.264.928
|% 6,90
|
|SAHOL
|58,00
|5.947.540.014
|% 5,74
|
|KOZAL
|28,00
|5.807.403.069
|% 1,60
|
|ASTOR
|101,30
|5.611.623.538
|% 0,00
|
|YKBNK
|14,10
|9.986.264.928
|% 6,90
|
|EKGYO
|8,53
|5.247.334.401
|% 0,71
|
|SKBNK
|3,14
|1.348.300.185
|% 5,02
|
|ISCTR
|15,08
|5.028.392.980
|% 4,94
|
|PETKM
|17,65
|5.533.492.230
|% 4,93
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9358
|26,9498
|% 0,18
|
|Euro
|29,7225
|29,7329
|% 0,60
|
|Sterlin
|34,5545
|34,7278
|% 0,56
|
|Frank
|30,9343
|31,1207
|% 0,22
|
|Riyal
|7,1619
|7,1978
|% 0,03
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|15,02
|
|Altın Gr.
|1.698
|1.699
|13,87
|
|Cumhuriyet
|11.326
|11.497
|55,00
|
|Tam
|11.067
|11.167
|24,00
|
|Yarım
|5.525
|5.609
|12,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.805
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,34
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|21,04
|21,06
|0,15
|
|B. Petrol
|83,50
|83,50
|-0,29
|
Seans Raporu
18:00
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