***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2023 16:56
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
0
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30/06/2023 Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176411
BIST
'
18:007.069
En Düşük
|Değişim
|: 3,11%
|| 213,12
|Açılış
|: 6.925
|
|Önceki Kapanış
|: 6.856
|
6.912
En Yüksek
7.097
18:0026,9457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0436
|Açılış
|: 27,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
26,9873
En Düşük
26,9061
18:0029,7263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1722
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,7818
En Düşük
29,4967
18:001.698,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 13,90
|Açılış
|: 1.697,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,70
|
1.699,76
En Düşük
1.682,47
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KCHOL
|134,20
|5.000.113.045
|% 10,00
|
|QNBFL
|123,20
|1.595.598
|% 10,00
|
|SDTTR
|238,80
|510.213.559
|% 10,00
|
|AYCES
|198,00
|27.469.101
|% 10,00
|
|POLTK
|5.890,30
|73.835.497
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,56
|51.633.897
|% -9,99
|
|AVHOL
|128,90
|6.212.980
|% -9,99
|
|EDIP
|26,30
|14.142.601
|% -9,99
|
|ITTFH
|4,92
|197.539.067
|% -9,89
|
|PENTA
|24,52
|2.351.441.687
|% -9,79
|
|THYAO
|235,60
|11.807.352.306
|% 3,11
|
|YKBNK
|14,11
|9.950.235.716
|% 6,97
|
|SAHOL
|58,00
|5.921.059.278
|% 5,74
|
|KOZAL
|28,20
|5.721.871.503
|% 2,32
|
|ASTOR
|100,70
|5.577.735.491
|% -0,59
|
|YKBNK
|14,11
|9.950.235.716
|% 6,97
|
|EKGYO
|8,55
|5.224.924.955
|% 0,94
|
|SKBNK
|3,14
|1.341.739.113
|% 5,02
|
|ISCTR
|15,13
|4.992.031.651
|% 5,29
|
|PETKM
|17,63
|5.502.120.011
|% 4,82
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9403
|26,9457
|% 0,16
|
|Euro
|29,7187
|29,7269
|% 0,58
|
|Sterlin
|34,5462
|34,7194
|% 0,53
|
|Frank
|30,9251
|31,1114
|% 0,19
|
|Riyal
|7,1618
|7,1977
|% 0,03
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.961
|15,71
|
|Altın Gr.
|1.698
|1.698
|13,40
|
|Cumhuriyet
|11.326
|11.497
|55,00
|
|Tam
|11.076
|11.163
|20,00
|
|Yarım
|5.530
|5.607
|10,00
|
|Çeyrek
|2.773
|2.804
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,30
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|21,03
|21,05
|0,14
|
|B. Petrol
|83,52
|83,52
|-0,27
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59FORMT
Yüzde 9.76 oranında artışla 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 138, 006, 876 adet işlem
-
17:58CIMSA
Yüzde 7.39 oranında artışla 185.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 835, 469 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 7, 091 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 43 üstünde . İşlem hacmi 154, 734.00 milyon TL de
-
17:57ALKIM
Yüzde 8.62 oranında artışla 37.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 974, 159 adet işlem
-
17:56ATAKP
Yüzde 9.99 oranında artışla 47.78 lira fiyatla işlem gören hissede 276, 453 adet işlem