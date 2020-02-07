***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.02.2020 11:37
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
0
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817548
BIST
11:35121.921
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -363,20
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.921
11:355,9892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9905
En Düşük
5,9771
11:356,5700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0086
|Açılış
|: 6,5640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5663
11:35301,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,02
|Açılış
|: 301,58
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,14
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.275.843
|% 19,97
|
|ARENA
|12,71
|23.874.656
|% 15,44
|
|AYCES
|11,59
|5.077.485
|% 14,98
|
|LINK
|33,70
|19.605.585
|% 14,16
|
|SAFKR
|3,09
|2.991.781
|% 9,57
|
|DOKTA
|54,85
|32.757.225
|% -14,36
|
|SUMAS
|10,72
|25.867
|% -4,63
|
|SALIX
|7,02
|12.439
|% -4,36
|
|ROYAL
|2,11
|32.249
|% -4,09
|
|ULUSE
|33,80
|316.540
|% -4,03
|
|KRDMD
|2,95
|245.616.749
|% 0,34
|
|THYAO
|14,68
|234.327.942
|% -0,41
|
|VESTL
|16,61
|169.131.843
|% 2,09
|
|YKBNK
|3,15
|151.231.507
|% 0,00
|
|SISE
|5,63
|143.309.135
|% 0,72
|
|IHLGM
|1,21
|101.480.027
|% 2,54
|
|KRDMD
|2,95
|245.616.749
|% 0,34
|
|YKBNK
|3,15
|151.231.507
|% 0,00
|
|ADESE
|2,26
|100.571.678
|% -1,74
|
|TEKTU
|1,70
|66.417.491
|% -3,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7172
|7,7559
|% 0,01
|
|Frank
|6,1152
|6,1521
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5916
|1,5995
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.023
|11,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|10,04
|
|Yarım
|960
|984
|4,85
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,42
|