***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.02.2020 11:37
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817551
BIST
12:59122.031
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -252,73
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.740
12:595,9893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0015
|Açılış
|: 5,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9905
En Düşük
5,9771
12:596,5616
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0170
|Açılış
|: 6,5590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5606
12:59301,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,33
|Açılış
|: 301,93
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,14
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.349.228
|% 19,97
|
|ARENA
|13,03
|30.626.661
|% 18,35
|
|AYCES
|11,59
|5.481.084
|% 14,98
|
|BUCIM
|7,72
|19.426.584
|% 14,71
|
|LINK
|33,66
|24.836.812
|% 14,02
|
|DOKTA
|55,10
|52.075.470
|% -13,97
|
|IHGZT
|4,31
|45.102
|% -6,30
|
|BURVA
|15,50
|74.615
|% -6,06
|
|IZTAR
|3,16
|769.115
|% -5,67
|
|MERIT
|23,00
|3.096
|% -4,96
|
|THYAO
|14,62
|467.568.575
|% -0,81
|
|KRDMD
|2,94
|294.516.012
|% 0,00
|
|SISE
|5,63
|205.437.986
|% 0,72
|
|YKBNK
|3,15
|203.085.549
|% 0,00
|
|VESTL
|16,54
|202.789.943
|% 1,66
|
|IHLGM
|1,22
|120.606.473
|% 3,39
|
|KRDMD
|2,94
|294.516.012
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,15
|203.085.549
|% 0,00
|
|ODAS
|2,25
|133.412.985
|% 0,00
|
|KARSN
|1,84
|104.564.476
|% -1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7201
|7,7588
|% 0,04
|
|Frank
|6,1119
|6,1488
|% -0,10
|
|Riyal
|1,5916
|1,5996
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.568
|1.568
|2,08
|
|Altın Gr.
|302
|302
|0,38
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|5,00
|
|Tam
|1.991
|2.041
|6,03
|
|Yarım
|962
|987
|2,92
|
|Çeyrek
|483
|494
|1,46
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,02
|55,02
|0,09
|