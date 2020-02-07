***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.02.2020 11:37
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817552
BIST
11:56121.980
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -304,24
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.740
11:565,9888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0010
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9905
En Düşük
5,9771
11:566,5665
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0121
|Açılış
|: 6,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5634
11:56301,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,07
|Açılış
|: 301,53
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,14
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.302.342
|% 19,97
|
|ARENA
|12,81
|25.877.396
|% 16,35
|
|AYCES
|11,59
|5.214.027
|% 14,98
|
|LINK
|33,26
|20.592.901
|% 12,67
|
|BUCIM
|7,41
|3.453.125
|% 10,10
|
|DOKTA
|55,00
|40.121.553
|% -14,13
|
|SUMAS
|10,72
|25.867
|% -4,63
|
|SALIX
|7,02
|12.439
|% -4,36
|
|ROYAL
|2,11
|32.249
|% -4,09
|
|UFUK
|4,80
|18.648
|% -3,81
|
|THYAO
|14,63
|358.421.685
|% -0,75
|
|KRDMD
|2,93
|265.160.879
|% -0,34
|
|YKBNK
|3,16
|183.738.263
|% 0,32
|
|VESTL
|16,57
|180.892.845
|% 1,84
|
|SISE
|5,61
|158.144.562
|% 0,36
|
|KRDMD
|2,93
|265.160.879
|% -0,34
|
|IHLGM
|1,21
|106.744.599
|% 2,54
|
|YKBNK
|3,16
|183.738.263
|% 0,32
|
|EKGYO
|1,71
|89.650.794
|% -0,58
|
|ADESE
|2,28
|115.240.725
|% -0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7199
|7,7586
|% 0,04
|
|Frank
|6,1157
|6,1525
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5914
|1,5994
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.567
|0,53
|
|Altın Gr.
|301
|302
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.023
|11,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|10,04
|
|Yarım
|960
|984
|4,85
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,42
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,88
|54,88
|-0,05
|