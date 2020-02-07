***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.02.2020 11:37
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817555
BIST
12:07122.023
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -261,12
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.740
12:075,9904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0026
|Açılış
|: 5,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9905
En Düşük
5,9771
12:076,5677
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0109
|Açılış
|: 6,5610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5634
12:07301,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,15
|Açılış
|: 301,53
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,14
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.304.287
|% 19,97
|
|ARENA
|12,80
|26.087.511
|% 16,26
|
|AYCES
|11,59
|5.214.143
|% 14,98
|
|LINK
|33,16
|20.715.566
|% 12,33
|
|BUCIM
|7,41
|3.453.125
|% 10,10
|
|DOKTA
|55,20
|41.483.321
|% -13,82
|
|SUMAS
|10,72
|25.867
|% -4,63
|
|SALIX
|7,02
|12.439
|% -4,36
|
|ULUSE
|33,70
|446.395
|% -4,32
|
|ROYAL
|2,11
|32.249
|% -4,09
|
|THYAO
|14,64
|372.943.277
|% -0,68
|
|KRDMD
|2,93
|266.199.608
|% -0,34
|
|YKBNK
|3,15
|184.269.668
|% 0,00
|
|VESTL
|16,58
|181.612.546
|% 1,91
|
|SISE
|5,61
|159.414.669
|% 0,36
|
|IHLGM
|1,22
|110.897.659
|% 3,39
|
|KRDMD
|2,93
|266.199.608
|% -0,34
|
|YKBNK
|3,15
|184.269.668
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,70
|90.037.003
|% -1,16
|
|ADESE
|2,27
|116.026.905
|% -1,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7176
|7,7563
|% 0,01
|
|Frank
|6,1116
|6,1484
|% -0,10
|
|Riyal
|1,5915
|1,5995
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.566
|-0,47
|
|Altın Gr.
|301
|302
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.023
|11,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|10,04
|
|Yarım
|960
|984
|4,85
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,42
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,12
|55,12
|0,19
|